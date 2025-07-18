Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Cadangan!

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, turunkan skuad terbaiknya. Tetapi, sang mesin gol, Jens Raven, dicadangkan.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 dalam matchday kedua Grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB. Kemenangan tentunya dibidik skuad Garuda agar melenggang mulus ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Jelang laga itu, PSSI telah umumkan daftar line up Timnas Indonesia U-23. Gerald Vanenburg tetap andalkan pola permainan 4-3-3.

Di posisi penjaga gawang, Gerald Vanenburg masih andalan Muhammad Ardiansyah. Perannya tak tergantikan karena dirinya juga tampil apik saat melawan Brunei.

Beralih ke lini belakang, ada empat pemain yang dipasang Vanenburg. Mereka adalah Alfharezzi Buffon, Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Dony Tri Pamungkas. Lantaran Muhammad Ferarri dicadangkan, ban kapten pun akan dipegang Kadek Arel.

Kemudian, beralih ke lini tengah, tak ada perubahan untuk lini ini. Pelatih asal Belanda itu masih andalkan Robi Darwis, Toni Firmansyah, dan Arkhan Fikri yang memang bekerja apik di laga melawan Brunei. Bahkan, Arkhan Fikri turut sumbang 1 gol.