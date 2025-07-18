Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Harimau Malaya Pesta Gol 7-1!

HASIL Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23- berpesta gol 7-1.

Laga Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 dalam matchday kedua Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) sore WIB. Gol Malaysia dicetak oleh Danish Syamer (3’), bunuh diri Nazry Aiman (4’), Haykal Danish (32’), Haqimi Azim (42’ dan 89’), Danish Hakimi bin Sahaludin (69’), dan Fergus Tierney (76’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Menghadapi lawan terlemah, Malaysia menggila. Hasilnya manis. Umpan silang Aiman Yusuf mampu ditanduk dengan manis oleh Syamer di menit ketiga. Selang semenit, papan skor kembali berubah.

Kali ini, Nazry Aiman mencetak gol bunuh diri. Malaysia unggul cepat 2-0. Belum puas, mereka mengancam di menit ketujuh tetapi sepakan keras Danish ditepis kiper Khairul Hisyam.

Sang penjaga gawang kembali melakukan penyelamatan di menit ke-20. Kali ini, tembakan Nabil Qayyum dari sisi kanan berhasil ditepis di pojok kanan bawah.

Namun, Hisyam tak berdaya di menit ke-32. Umpan silang Azim mampu diteruskan Danish dengan tembakan keras dari tengah kotak penalti. Malaysia unggul 3-0.

Jelang turun minum, Azim gantian masuk papan skor. Kali ini, umpan matang Syamer diselesaikan dengan tembakan ke pojok kanan atas gawang. Malaysia memimpin 4-0!