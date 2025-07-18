Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Harimau Malaya Unggul 4-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |17:58 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Harimau Malaya Unggul 4-0
Timnas Malaysia U-23 unggul 4-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 di babak pertama (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Harimau Malaya Muda.

Empat gol Malaysia dibagi rata oleh Danish Syamer (3’), bunuh diri Nazry Aiman (4’), Haykal Danish (32’), dan Haqimi Azim (42’). Mereka tampil dominan sepanjang 45 menit.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Menghadapi lawan terlemah, Malaysia menggila. Hasilnya manis. Umpan silang Aiman Yusuf mampu ditanduk dengan manis oleh Syamer di menit ketiga. Selang semenit, papan skor kembali berubah.

Kali ini, Nazry Aiman mencetak gol bunuh diri. Malaysia unggul cepat 2-0. Belum puas, mereka mengancam di menit ketujuh tetapi sepakan keras Danish ditepis kiper Khairul Hisyam.

Sang penjaga gawang kembali melakukan penyelamatan di menit ke-20. Kali ini, tembakan Nabil Qayyum dari sisi kanan berhasil ditepis di pojok kanan bawah.

Namun, Hisyam tak berdaya di menit ke-32. Umpan silang Azim mampu diteruskan Danish dengan tembakan keras dari tengah kotak penalti. Malaysia unggul 3-0.

Jelang turun minum, Azim gantian masuk papan skor. Kali ini, umpan matang Syamer diselesaikan dengan tembakan ke pojok kanan atas gawang. Malaysia memimpin 4-0!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634083/hasil-liga-futsal-profesional-asahan-allstar-samarinda-kalah-telak-dari-black-steel-fc-ulu.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Asahan Allstar Samarinda Kalah Telak dari Black Steel FCÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement