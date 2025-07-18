Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala AFF U-23 2025 Hari Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |06:30 WIB
Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala AFF U-23 2025 Hari Ini?
Timnas Malaysia U-23 berpotensi tersingkir di Piala AFF U-23 2025 hari ini. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
TIM Nasional (Timnas) Malaysia U-23 resmi tersingkir dari Piala AFF U-23 2025 hari ini, Jumat (18/7/2025)? Nasib skuad asuhan Nafuzi Zain berada di ujung tanduk setelah di luar dugaan kalah 0-2 dari Timnas Filipina U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 15 Juli 2025.

Kalah dari tim medioker sejatinya bukan yang pertama dialami Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23. Pada edisi 2019, Timnas Malaysia U-23 kalah 0-1 dari Kamboja.

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2. (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Di Piala AFF U-23 2022, malah lebih parah lagi. Bertemu Laos U-23 dalam dua pertandingan, Malaysia U-23 tumbang 1-2 dan 0-2. Karena itu, potensi Malaysia U-23 terpeleset saat menghadapi Brunei Darussalam U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 sangat besar.

1. Kalah Langsung Tersingkir

Sesuai jadwal, Malaysia U-23 akan menantang Brunei U-23 dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (18/7/2025) pukul 17.00 WIB. Jika kalah dari Brunei U-23, Malaysia U-23 dipastikan tersingkir hari ini, terlepas dari apa pun hasil di laga lain yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 pukul 20.00 WIB.

Sementara jika imbang atau menang atas Brunei U-23, Malaysia U-23 akan memperpanjang napas atau menjaga peluang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Namun, untuk memenangkan laga pamungkas juga tidak akan mudah.

Setelah melawan Brunei U-23, Malaysia U-23 dijadwalkan menantang Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga digelar di SUGBK pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

 

