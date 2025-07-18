Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Sore Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |09:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Sore Ini
Simak jadwal siaran langsung Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal siaran langsung Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 sore ini sudah diketahui. Duel ini berarti penting buat Harimau Malaya!

Laga Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 itu merupakan matchday dua Grup A Piala AFF U-23 2025. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) pukul 17.00 WIB.

1. Menelan Malu

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Di laga pertama, Malaysia U-23 menelan malu. Mereka ditaklukkan Timnas Filipina U-23 dengan skor 0-2 pada Selasa 15 Juli 2025 sore WIB.

Padahal, Harimau Malaya muda membawa pemain-pemain terbaik di usianya. Sebagian besar personel berasal dari tim Johor Darul Takzim yang mendominasi di kompetisi domestik.

Sementara, Filipina bermodalkan 6-7 pemain yang berstatus mahasiswa. Mereka adalah jebolan liga universitas yang cukup berkualitas di negara tersebut.

Lalu, Brunei Darussalam U-23 juga mendapat tamparan keras. Anak asuh Aminuddin bin Jumat disikat Timnas Indonesia U-23 0-8 pada laga pertama.

 

Halaman:
1 2
      
