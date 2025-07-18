Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |07:51 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Filipina U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sesuai jadwal, pertandingan kedua Grup A itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (18/7/2025) malam WIB.

Laga melawan Filipina U-23 begitu krusial. Karena bisa membantu memperbesar kans Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Wajib Menang

Saat ini, Timnas Indoneisa tengah memimpin klasemen Grup A dengan 3 poin. Jumlah poin itu sama dengan Filipina U-23 yang kini bertengger di posisi kedua.

Timnas Indonesia U-23 berada di atas Filipina karena unggul selisih gol berkat kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Dengan kondisi itu, Timnas Indonesia U-23 tinggal mengincar minimal 4 poin tambahan untuk bisa menjadi juara Grup A.

Sebab hanya juara grup dan runner-up terbaik saja yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk itu, Garuda Muda perlu menang atas Filipina untuk mengejar 4 poin yang diperlukan tersebut.

Latihan Timnas Indonesia U-23
Latihan Timnas Indonesia U-23

Andai menang atas Filipina dan ditahan Malaysia di akhir Grup A, maka poin Timnas Indonesia U-23 menjadi 7 poin. Sementara tim-tim lain nantinya hanya bisa maksimal meraih 6 poin saja.

Jika skenario itu terwujud, maka tiket semifinal sudah pasti di tangan Timnas Indonesia. Namun, tentu pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg akan mengincar hasil maksimal alias 6 poin saat melawan Filipina dan Malaysia.

 

Halaman:
1 2
      
