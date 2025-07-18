3 Pemain Timnas Indonesia U-23 Dapat Pesan Khusus Jelang Lawan Filipina di Piala AFF U-23 2025, Ada Pemain Keturunan!

TIGA pemain Timnas Indonesia U-23 dapat pesan khusus jelang lawan Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Salah satunya untuk pemain keturunan.

Pesan khusus ini diberikan asisten pelatih Arema FC, Kuncoro. Diketahui, ada 3 pemain Arema FC yang masuk skuad Garuda Muda, yakni Arkham Fikri, Achmad Maulana Syarif, dan Brandon Scheunemann.

1. Pesan Khusus

Tiga pemain Arema FC tampil bagus di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025. Kala itu, Timnas Indonesia U-23 sukses melumat Brunei Darussalam dengan skor 8-0.

Meski demikian, harapan tinggi masih menyertai Timnas Indonesia U-23 yang berjuang di fase grup. Karena itu, Kuncoro meminta ketiganya untuk bermain semangat dan fight.

"Enggak boleh bermain menahan-nahan, harus main 100 persen di manapun bermain," kata Kuncoro, saat sesi latihan bersama Arema FC, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, memperkuat Timnas Indonesia adalah muara dari karier setiap pesepakbola Indonesia. Karena itu, setiap pertandingan bila sudah berada di Timnas Indonesia di berbagai level usia pun, para pemain harus berjuang maksimal, tanpa mengesampingkan perjuangan di klub tentunya.

"Di klub maupun Timnas. Kalau sekarang di Timnas ya 100 persen buat Timnas. Kalau enggak begitu malah tersisih,” tutur Kuncoro.

“Kami sudah pesan untuk mereka (ketiga pemain Arema FC di Timnas Indonesia U-23). Timnas itu bukan batu loncatan, tapi menjadi tujuan dari karier para pesepakbola. Ketika sudah bisa masuk ya harus dimanfaatkan buat mencari prestasi,” lanjutnya.