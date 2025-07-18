Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Lolos Semifinal, Garuda Muda?

Timnas Indonesia U-23 siap menggilas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg tegas mengatakan Timnas Indonesia U-23 memburu kemenangan atas Filipina U-23. Gerald Vanenburg memastikan hanya kemenangan yang menjadi target Timnas Indonesia U-23 dari laga ke laga.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Setiap laga sama seperti lainnya. Kami tahu kami melawan Filipina yang memiliki tim bagus. Kami membutuhkan kemenangan, begitu juga mereka,” kata Gerald Vanenburg kelar memimpin sesi latihan Timnas Indonesia U-23, Kamis 17 Juli 2025.

1. Wajar Percaya Diri

Setidaknya ada tiga modal kenapa Gerald Vanenburg optimistis Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan. Pertama laga dimainkan di kandang sendiri yakni SUGBK. Dukungan dari suporter diyakini meningkatkan mental dan kepercayaan diri Jens Raven dan kawan-kawan.

Faktor kedua tentu kualitas pemain. Sejumlah pemain Timnas Indonesia U-23 merupakan personel andalan di klub masing-masing yang eksis di Liga 1. Sementara Filipina, sejumlah pemainnya berstatus pemain kampus.

Satu faktor lagi adalah rekor pertemuan. Dalam tiga pertemuan terkini kontra Filipina U-23, Timnas Indonesia U-23 selalu menang. Terakhir kali bentrok di SEA Games 2021, skuad Garuda Muda menang 4-0 atas The Azkals.