HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lebih Ramai, Suporter Mulai Padati SUGBK Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Filipina di Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:41 WIB
Lebih Ramai, Suporter Mulai Padati SUGBK Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Filipina di Piala AFF U-23 2025
Suporter Timnas Indonesia U-23 mulai padati SUGBK. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Suporter mulai padati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Suporter yang datang pun lebih ramai dari hari pertama Timnas Indonesia U-23 berlaga di Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 diketahui jadi matchday kedua di Grup A. Para penonton sudah mulai memadati stadion, meski kick off baru akan terlaksana pada Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Suporter Timnas Indonesia U-23 mulai padati SUGBK. Foto: Andika Rachmansyah/Okezone
Suporter Timnas Indonesia U-23 mulai padati SUGBK. Foto: Andika Rachmansyah/Okezone

1. Suporter Mulai Padati SUGBK

Pantauan di lokasi, suporter mulai berdatangan ke SUGBK sekira pukul 18.00 WIB. Kehadiran suporter pada laga kedua ini jauh lebih banyak dibanding ketika Timnas Indonesia U-23 menghadapi Brunei Darussalam U-23 pada Rabu 16 Juli 2025.

Kali ini, SUGBK lebih memerah karena banyak suporter yang memadati stadion megah di kawasan Jakarta ini. Menariknya, cukup banyak suporter yang membawa sang buah hati tercinta.

Tak heran jika pada laga kedua kali ini, cukup banyak suporter yang hadir. Pasalnya, ini adalah akhir pekan sehingga menjadi momen yang tepat juga bagi suporter yang ingin menutup harinya dengan menyaksikan perjuangan skuad Garuda Muda.

 

