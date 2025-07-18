Tak Mau Seri Apalagi Kalah, Gerald Vanenburg: Timnas Indonesia U-23 Wajib Menang atas Filipina U-23

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg tahu Filipina U-23 merupakan lawan yang berat di Piala AFF U-23 2025. Namun, ia tetap mewajibkan pasukannya meraih kemenangan di laga kedua Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB nanti.

Sebelumnya, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Sementara itu, Filipina menang 2-0 atas Malaysia.

1. Wajib Menang

Gerald menegaskan Timnas Indonesia U-23 harus menampilkan performa apik jika ingin menang atas Filipina. Dia menilai kekuatan Filipina tidak boleh diremehkan karena bisa memberikan kejutan untuk Jens Raven dan kolega.

"Setiap laga sama seperti lainnya. Kami tahu kami melawan Filipina yang memiliki tim yang bagus, dan kami tahu kami butuh kemenangan. Tentu, mereka pun juga sama," kata Gerald, Kamis (17/7/2025).

"Kami perlu mencoba untuk menang dan menatap laga selanjutnya," tambahnya.

2. Demi Lolos Semifinal

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pelatih asal Belanda itu mengatakan kemenangan memang akan memuluskan langkah Timnas Indonesia U-23 melaju ke fase selanjutnya. Jadi, timnya akan tetap menjaga kans untuk menjadi juara Piala AFF U-23.

"Ini laga yang penting dan kami akan mencoba lakukan apapun," ujarnya.

Saat ini Timnas Indonesia U-23 berada di puncak klasemen Grup A dengan tiga poin. Sementara itu, Filipina menempati posisi kedua dengan poin sama, tetapi kalah selisih gol.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025, maka Timnas Indonesia U-23 wajib juara grup atau menjadi runner-up terbaik di fase grup.