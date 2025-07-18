Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak Lagi?

Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menjamu Filipina U-23 di lanjutan matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Secara kepercayaan diri, baik Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 sedang tinggi-tingginya. Hal itu karena di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025, baik Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 sama-sama meraih kemenangan.

Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Filipina U-23. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa dengan menggilas Brunei 8-0. Sementara Filipina U-23, mempermalukan Malaysia U-23 dengan skor 2-0.

1. Duel Krusial

Karena itu, laga ini akan krusial bagi kedua tim. Tim mana yang memenangkan pertandingan akan memperbesar kans lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

Sementara tim yang kalah, kans lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 otomatis mengecil. Hal itu karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

“Kalau kami gagal (kalah dari Filipina U-23), kami akan tersingkir. Sebab, hasil melawan Brunei U-23 tidak dihitung dalam klasemen runner-up terbaik,” kata pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg kelar memimpin sesi latihan pada Kamis, 17 Juli 2025.