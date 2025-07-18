Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak Lagi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |09:46 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak Lagi?
Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menjamu Filipina U-23 di lanjutan matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Secara kepercayaan diri, baik Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 sedang tinggi-tingginya. Hal itu karena di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025, baik Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23 sama-sama meraih kemenangan.

Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Filipina U-23. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Filipina U-23. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa dengan menggilas Brunei 8-0. Sementara Filipina U-23, mempermalukan Malaysia U-23 dengan skor 2-0.

1. Duel Krusial

Karena itu, laga ini akan krusial bagi kedua tim. Tim mana yang memenangkan pertandingan akan memperbesar kans lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

Sementara tim yang kalah, kans lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 otomatis mengecil. Hal itu karena hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

“Kalau kami gagal (kalah dari Filipina U-23), kami akan tersingkir. Sebab, hasil melawan Brunei U-23 tidak dihitung dalam klasemen runner-up terbaik,” kata pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg kelar memimpin sesi latihan pada Kamis, 17 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633955/sejarah-janice-tjen-rebut-juara-wta-125-jinan-open-2025-nff.webp
Sejarah Janice Tjen Rebut Juara WTA 125 Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pangsuma_fc_membantai_halus_fc_7_0_pada_lanjutan_p.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Bantai Halus FC 7 Gol Tanpa Balas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement