HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Lakukan Rotasi, Jens Raven Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |09:55 WIB
Gerald Vanenburg Lakukan Rotasi, Jens Raven Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23?
Pemain Timnas Indonesia U-23, Jens Raven. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg mengakui ada rencana melakukan rotasi pemain saat melawan Filipina U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Lantas apakah Jens Raven masuk ke dalam salah satu pemain yang bakal dirotasi?

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB. Jelang laga tersebut, Vanenburg berniat rotasi pemain karena alasan kebugaran para pemainnya.

1. Rotasi Skuad

Ya, Vanenburg mengatakan perubahan komposisi skuad bisa saja terjadi tergantung kebutuhan skema Timnas Indonesia U-23. Akan tetapi, dia tidak bisa bicara detail terkait hal tersebut.

"Mungkin," jawaban singkat Gerald Vanenburg saat ditanya soal rotasi pemain, dikutip Jumat (18/7/2025).

Saat disinggung kans Hokky Caraka bermain untuk menggantikan peran Jens Raven, Gerald Vanenburg tidak bisa memberikan jawaban pasti. Pelatih asal Belanda itu belum bisa memutuskan 11 pemain terbaik untuk melawan Filipina.

"Kami akan lihat besok (Jumat 18 Juli 2025,” tambahnya.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

2. Jens Raven Sempat Alami Masalah Oto

Soal kondisi striker andalan Timnas Indonesia U-23, Jens Raven, Gerald Vanenburg menyebut kondisi pemainnya itu semakin bugar. Sebelumnya, Jens Raven diketahui sempat mengalami permasalah pada ototnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
