Bojan Hodak Ungkap Target Utama Persib Bandung TC di Thailand

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membawa total 25 pemainnya untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand. Hodak berharap dengan menjalani TC dan laga uji coba di Thailand, dirinya bisa menemukan 11 pemain utama yang mengisi starting line up di musim 2025-2026.

1. Persib Bawa 25 Pemain

Kendati demikian, Bojan sejatinya tak membawa seluruh pemainnya. Sebab ada lima pemain yang terpaksa harus ditinggal di Indonesia.

Pemain yang ditinggal seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya harus ditinggal karena masih menghadapi Piala AFF U-23 2025 bersama Timnas U-23 Indonesia.

Lalu Nazriel Alfaro Syahdan, gelandang muda yang baru dipromosikan Persib itu mendapatkan panggilan untuk bergabung menjalani TC bersama Timnas U-17 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025.

Sedangkan dua pemain lainnya yakni Achmad Jufriyanto dan Dimas Drajad. Keduanya terpaksa ditinggal karena mengalami cedera.

Dengan demikian, skuad Persib Bandung yang akan menjalani TC di Thailand berjumlah 25 pemain termasuk Frans Putros. Bek anyar Persib Bandung itu akan menyusul.

2. Demi Mencari 11 Pemain Pertama

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membeberkan selama di Thailand, timnya akan menjalankan program latihan yang telah dipersiapkan. Tidak hanya itu, serangkaian uji tanding akan dilakukan.

“Pada dasarnya kami pergi ke sana untuk memainkan tiga pertandingan (uji tanding). Ini karena kami harus menemukan 11 pemain pertama. Jadi kami perlu waktu untuk bersiap,” ujar Bojan di Graha Persib, Bandung, Jumat (18/7/2025).