Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Target Utama Persib Bandung TC di Thailand

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |00:01 WIB
Bojan Hodak Ungkap Target Utama Persib Bandung TC di Thailand
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membawa total 25 pemainnya untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand. Hodak berharap dengan menjalani TC dan laga uji coba di Thailand, dirinya bisa menemukan 11 pemain utama yang mengisi starting line up di musim 2025-2026.

1. Persib Bawa 25 Pemain

Kendati demikian, Bojan sejatinya tak membawa seluruh pemainnya. Sebab ada lima pemain yang terpaksa harus ditinggal di Indonesia.

Pemain yang ditinggal seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya harus ditinggal karena masih menghadapi Piala AFF U-23 2025 bersama Timnas U-23 Indonesia.

Lalu Nazriel Alfaro Syahdan, gelandang muda yang baru dipromosikan Persib itu mendapatkan panggilan untuk bergabung menjalani TC bersama Timnas U-17 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025.

Sedangkan dua pemain lainnya yakni Achmad Jufriyanto dan Dimas Drajad. Keduanya terpaksa ditinggal karena mengalami cedera.

Dengan demikian, skuad Persib Bandung yang akan menjalani TC di Thailand berjumlah 25 pemain termasuk Frans Putros. Bek anyar Persib Bandung itu akan menyusul.

2. Demi Mencari 11 Pemain Pertama

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membeberkan selama di Thailand, timnya akan menjalankan program latihan yang telah dipersiapkan. Tidak hanya itu, serangkaian uji tanding akan dilakukan.

“Pada dasarnya kami pergi ke sana untuk memainkan tiga pertandingan (uji tanding). Ini karena kami harus menemukan 11 pemain pertama. Jadi kami perlu waktu untuk bersiap,” ujar Bojan di Graha Persib, Bandung, Jumat (18/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177672/allano_di_laga_persebaya_surabaya_vs_persija_jakarta-nmDx_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Terkam Bajul Ijo 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177663/jordi_amat-LmO0_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Jordi Amat Sumbang Gol, Macan Kemayoran Unggul 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177646/borneo_fc_vs_persik_kediri-xB0w_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Pesut Etam Makin Nyaman di Puncak Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177579/thom_haye_diminta_dibanned_dari_super_league_2025_2026_persib-jEUx_large.jpg
Pemain Persib Bandung Thom Haye Diminta Dibanned dari Super League 2025-2026, Ini Alasannya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633785/indonesia-gagal-lolos-ke-piala-asia-u17-putri-2025-setelah-kalah-tipis-dari-myanmar-mti.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Asia U-17 Putri 2025 Setelah Kalah Tipis dari Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/defender_chelsea_reece_james_merayakan_golnya_ke_g.jpg
Hasil Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris: The Blues Pesta Gol di Kandang Lawan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement