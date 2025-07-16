Persib Bandung Resmi Rekrut Frans Putros, Diperkenalkan Lewat Karangan Bunga!

BANDUNG – Persib Bandung lagi-lagi memiliki cara yang unik untuk memperkenalkan pemain baru mereka. Terbaru, Persib mengumumkan pemain baru ke-12 mereka di awal musim Super League 2025-2056, yakni Frans Putros lewat karangan bunga.

Ya, bek Timnas Irak berusia 32 tahun ini diperkenalkan melalui medium karangan bunga yang ditempatkan di Jalan Asia Afrika, Bandung, Rabu (16/7/2025). Dalam pengumuman itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan turut dilibatkan.

Orang nomor satu di Bandung itu memasangkan kepingan huruf satu demi satu hingga membentuk nama Frans Putros dalam karangan bunga yang sudah terpasang sejak Selasa, 15 Juli 2025.

1. Tambah Kedalaman Skuad

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan kehadiran pemain bernama lengkap Frans Dhia Jirjis Haddad ini menjadi bagian dari strategi pelatih Bojan Hodak yang ingin memperkuat kedalaman skuad, khususnya di sektor pertahanan.

Pasalnya, Putros tak hanya bisa ditempatkan sebagai center bek, tapi juga bisa sebagai bek kanan hingga gelandang bertahan. Kontrak yang diberikan berdurasi selama satu tahun.

“Kedalaman skuad menjadi aspek krusial yang sangat diperhatikan coach Bojan. Musim ini, Persib akan berjuang di dua kompetisi besar sekaligus Liga Super Indonesia (Super League) dan AFC Champions League Two, sehingga dibutuhkan rotasi dan kualitas pemain yang merata,” ujar Adhitia.

Frans Putros resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

2. Harapan untuk Frans Putros

Sebelum menerima pinangan Persib, Putros membela Port FC. Bersama tim asal Thailand ini, pemain berdarah Denmark ini mencatatkan 93 penampilan dengan sumbangan 5 gol dan 7 assist.