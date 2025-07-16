Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Resmi Rekrut Frans Putros, Diperkenalkan Lewat Karangan Bunga!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:07 WIB
Persib Bandung Resmi Rekrut Frans Putros, Diperkenalkan Lewat Karangan Bunga!
Frans Putros resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung lagi-lagi memiliki cara yang unik untuk memperkenalkan pemain baru mereka. Terbaru, Persib mengumumkan pemain baru ke-12 mereka di awal musim Super League 2025-2056, yakni Frans Putros lewat karangan bunga.

Ya, bek Timnas Irak berusia 32 tahun ini diperkenalkan melalui medium karangan bunga yang ditempatkan di Jalan Asia Afrika, Bandung, Rabu (16/7/2025). Dalam pengumuman itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan turut dilibatkan.

Orang nomor satu di Bandung itu memasangkan kepingan huruf satu demi satu hingga membentuk nama Frans Putros dalam karangan bunga yang sudah terpasang sejak Selasa, 15 Juli 2025.

1. Tambah Kedalaman Skuad

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan kehadiran pemain bernama lengkap Frans Dhia Jirjis Haddad ini menjadi bagian dari strategi pelatih Bojan Hodak yang ingin memperkuat kedalaman skuad, khususnya di sektor pertahanan.

Pasalnya, Putros tak hanya bisa ditempatkan sebagai center bek, tapi juga bisa sebagai bek kanan hingga gelandang bertahan. Kontrak yang diberikan berdurasi selama satu tahun.

“Kedalaman skuad menjadi aspek krusial yang sangat diperhatikan coach Bojan. Musim ini, Persib akan berjuang di dua kompetisi besar sekaligus Liga Super Indonesia (Super League) dan AFC Champions League Two, sehingga dibutuhkan rotasi dan kualitas pemain yang merata,” ujar Adhitia.

Frans Putros resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Frans Putros resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

2. Harapan untuk Frans Putros

Sebelum menerima pinangan Persib, Putros membela Port FC. Bersama tim asal Thailand ini, pemain berdarah Denmark ini mencatatkan 93 penampilan dengan sumbangan 5 gol dan 7 assist.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/49/3177287/rika_ule_optimistis_persib_bandung_menang_2_0_atas_psbs_biak-hLd9_large.jpg
Bobotoh Cantik Rika Ule Optimistis Persib Bandung Hajar PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/49/3177174/persija_jakarta-i3Fu_large.jpg
Tandang ke Markas Persebaya Surabaya, Persija Jakarta Pede Ambil Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/49/3177173/persija_jakarta-uCzs_large.jpg
Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Larangan Suporter Tandang, Mauricio Souza Ungkap Harapan Suporter Bisa Dukung Langsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/49/3177258/madura_united_menang_2_0_atas_dewa_united_di_kandang_lawan_pada_super_league_2025_2026-4MBZ_large.jpg
Hasil Dewa United vs Madura United di Super League 2025-2026: Jordy Wehrmann Gacor, Laskar Sape Kerrab Menang 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633149/anak-panah-penabur-harapan-indah-hantam-target-borong-puluhan-medali-di-mawas-archery-competition-7-hte.webp
Anak Panah Penabur Harapan Indah Hantam Target, Borong Puluhan Medali di Mawas Archery Competition 7
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/francesco_bagnaia.jpg
Jadwal Lengkap MotoGP Australia 2025: Siapa Rajai Negeri Kanguru?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement