Gabung Persib Bandung, Patricio Matricardi Pede Bawa Maung Bandung Pertahankan Gelar Juara

PATRICIO Matricardi resmi gabung Persib Bandung. Dia pun percaya diri bisa membawa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pertahankan gelar juara Super League atau Liga 1.

“Kami akan berusaha memenangi gelar juara ketiga, karena saya datang untuk membela tim yang ingin menjadi juara secara beruntun,” ujar Matricardi di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Senin 14 Juli 2025.

1. Persib Bandung Baru Back-to-Back Juara

Matricardi berharap keinginan itu bisa tercapai. Dengan begitu, Persib bisa mencetak hattrick alias juara tiga kali secara beruntun.

“Menurut saya, kami memiliki tim yang bagus, pemain yang bagus. Tapi kami harus bisa mengenal satu sama lain, setelah itu kami bisa bersaing di papan atas,” imbuhnya.