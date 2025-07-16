Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Persib Bandung, Patricio Matricardi Pede Bawa Maung Bandung Pertahankan Gelar Juara

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |00:05 WIB
Gabung Persib Bandung, Patricio Matricardi Pede Bawa Maung Bandung Pertahankan Gelar Juara
Patricio Matricardi resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PATRICIO Matricardi resmi gabung Persib Bandung. Dia pun percaya diri bisa membawa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pertahankan gelar juara Super League atau Liga 1.

“Kami akan berusaha memenangi gelar juara ketiga, karena saya datang untuk membela tim yang ingin menjadi juara secara beruntun,” ujar Matricardi di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Senin 14 Juli 2025.

Persib Bandung umumkan Patricio Matricardi via kartu pos dan poster (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

1. Persib Bandung Baru Back-to-Back Juara

Matricardi berharap keinginan itu bisa tercapai. Dengan begitu, Persib bisa mencetak hattrick alias juara tiga kali secara beruntun.

“Menurut saya, kami memiliki tim yang bagus, pemain yang bagus. Tapi kami harus bisa mengenal satu sama lain, setelah itu kami bisa bersaing di papan atas,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633069/janice-tjen-tembus-semifinal-tantang-pembunuh-unggulan-1-jinan-open-ycc.webp
Janice Tjen Tembus Semifinal, Tantang Penakluk Unggulan 1 Jinan Open
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/15/anggota_dpr_andre_rosiade_foto_mpidanandaya_a.jpg
Siapa Sosok 2 S yang Disebut Kendalikan Timnas Indonesia? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement