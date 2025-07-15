Persib Bandung Tampil di 2 Kompetisi pada Musim 2025-2026, Begini Reaksi Ramon Tanque

PERSIB Bandung bakal tampil di 2 kompetisi pada musim 2025-2026. Pemain anyar Persib Bandung, Ramon "Tanque" de Andrade Souza, pun angkat bicara.

Dia tak gusar, meski klubnya akan memiliki jadwal pertandingan padat pada musim depan. Tanque justru ingin membuat suporter Persib bahagia dengan meraih hasil manis di setiap laga.

1. Persib Bandung Tampil di 2 Kompetisi

Ya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan tampil dalam dua kompetisi pada musim depan. Kompetisi itu adalah Super League atau Liga 1, dan AFC Champions League Two.

Tanque menegaskan siap bekerja keras untuk membantu timnya mengukir prestasi. Jadi, dia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama tim asuhan Bojan Hodak.

"Saya ingin mengatakan kepada Bobotoh, kami punya tekad, hasrat dan kedisiplinan. Kami fokus menjalani persiapan dan semoga bisa membuat bahagia semua orang pada akhirnya nanti," kata Tanque dilansir dari laman Persib, Selasa (16/7/2025).