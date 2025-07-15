Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tampil di 2 Kompetisi pada Musim 2025-2026, Begini Reaksi Ramon Tanque

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |04:05 WIB
Persib Bandung Tampil di 2 Kompetisi pada Musim 2025-2026, Begini Reaksi Ramon Tanque
Ramon Tanque siap membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung bakal tampil di 2 kompetisi pada musim 2025-2026. Pemain anyar Persib Bandung, Ramon "Tanque" de Andrade Souza, pun angkat bicara.

Dia tak gusar, meski klubnya akan memiliki jadwal pertandingan padat pada musim depan. Tanque justru ingin membuat suporter Persib bahagia dengan meraih hasil manis di setiap laga.

Ramon Tanque dan Adam Przybek (Foto: X/@persib)

1. Persib Bandung Tampil di 2 Kompetisi

Ya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan tampil dalam dua kompetisi pada musim depan. Kompetisi itu adalah Super League atau Liga 1, dan AFC Champions League Two.

Tanque menegaskan siap bekerja keras untuk membantu timnya mengukir prestasi. Jadi, dia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama tim asuhan Bojan Hodak.

"Saya ingin mengatakan kepada Bobotoh, kami punya tekad, hasrat dan kedisiplinan. Kami fokus menjalani persiapan dan semoga bisa membuat bahagia semua orang pada akhirnya nanti," kata Tanque dilansir dari laman Persib, Selasa (16/7/2025).

 

