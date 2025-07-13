Kagum dengan Kegilaan Bobotoh, Wiliam Marcilio Tak Menyesal Gabung Persib Bandung

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Wiliam Marcilio menyebut kagumi kegilaan Bobotoh selama di Piala Presiden 2025. Pemain asing Persib itu pun berharap dukungan yang sama bisa ia terus rasakan selama Maung Bandung berjuang di Super League 2025-2026.

1. Kagumi Kegilaan Bobotoh

Pemain yang beroperasi sebagai playmaker ini bahkan mendapatkan dukungan khusus setelah namanya terus diteriakan sepanjang pertandingan. Terutama saat berhasil mencetak gol ke gawang Dewa United di Piala Presiden 2025.

“Bobotoh itu sangat gila, kawan. Selalu memberikan dukungan yang fantastis dan saya harap selalu bisa merasakan itu setiap saat karena sekarang saya sudah membela tim ini,” ungkap Wiliam di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Minggu (13/7/2025).

Pemain asal Brasil ini mengaku sangat bersemangat dalam membela Persib Bandung. Ia berharap timnya juga terus berkembang untuk menjadi lebih baik.

“Harus selalu ada progres sedikit demi sedikit, karena ada banyak pemain baru dan Persib adalah tim yang besar, ada banyak suporter,” tambahnya.

Ribuan Bobotoh Sambut Kedatangan Skuad Persib dan Port FC.. (Agi Ilman/Okezone)

“Saya melihat pada laga sebelumnya, dukungan yang diberikan sungguh gila. Jadi sekarang yang terpenting melangkah step by step sebelum kami memulai liga dan harapannya tentu bisa memulai liga dengan baik,” lanjut Wiliam.

2. Terus Beradaptasi

Pemain yang mengenakan nomor punggung 10 ini pun akan terus memperbaiki diri secara bertahap. Sehingga penampilannya di lapangan memberikan dampak positif untuk tim.