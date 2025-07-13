Kiper Baru Persib Bandung Adam Przybek Kaget dengan Antusiasme Bobotoh

BANDUNG – Kiper baru Persib Bandung, Adam Przybek mengaku kaget saat melihat antusiasme bobotoh –sebutan pendukung Persib– selama tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Bagi Adam, atmosfer stadion begitu luar biasa.

Pasalnya, tak hanya memenuhi Stadion si Jalak Harupat, Bandung, namun para Bobotoh juga memberikan motivasi berupa nyanyian dan chant-chant andalannya. Hal itu ternyata benar-benar membuat Adam terpukau.

1. Kagum dengan Bobotoh

Bahkan di laga perdana saat Persib Bandung menghadapi Port FC, Bobotoh di tribune timur memperlihatkan koreo bergambar empat bintang dengan di tengahnya trofi sebagai petunjuk bahwa Maung Bandung sudah meraih gelar juara di Liga 1 sebanyak empat kali.

“Luar biasa, saya belum merasakan pengalaman itu sebelumnya sejujurnya. Di pertandingan pertama, saya bicara kepada banyak orang bahwa atmosfernya begitu luar biasa, pengalaman pertama ini sangat spesial,” ungkap Adam di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Minggu (13/7/2025).

Adam Przybek. (Foto: Media Persib)

Dengan kondisi ini, kiper kelahiran Britania Raya ini merasa betah membela Persib. Apalagi masyarakat di Bandung ini sangat ramah terhadap kehadirannya.

“Orang-orangnya sangat ramah dan kotanya banyak tempat berbelanja atau restoran. Saya juga merasakan banyak cinta dari Bobotoh, saya senang berada di sini,” sambung Adam.