HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pulih dari Cedera, Gustavo Almeida Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |19:42 WIB
Pulih dari Cedera, Gustavo Almeida Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta?
Gustavo Almeida turun di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta? (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta mendapat kabar baik dengan pulihnya bomber andalan Gustavo Almeida. Pelatih Mauricio Souza bahkan memberi sinyal akan melibatkan sang pemain dalam laga kontra Persib Bandung.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 17 Super League 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Pulih Lebih Cepat

Gustavo Almeida beraksi di laga Persija Jakarta vs Dewa United (Foto: Persija Jakarta)

Souza menuturkan, Gustavo mengalami cedera pergelangan kaki yang sangat serius. Setelah menjalani operasi, eks pemain Arema FC itu ternyata pulih lebih cepat dari perkiraan.

"Dia mengalami cedera pergelangan kaki yang sangat serius, dia harus menjalani operasi," kata Souza dalam jumpa pers, Sabtu (10/1/2026). 

"Tapi dia pemain yang sangat disiplin, dia pulih bahkan lebih cepat dari yang diharapkan, dia diintegrasikan ke dalam tim minggu ini," tambah pria asal Brasil itu.

Pulihnya Gustavo tentu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan tampil melawan Persib. Terkait itu, Souza enggan memberikan jawaban pasti. Ia akan meninjau lebih jauh terkait kondisi sang striker.

 

