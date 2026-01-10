Persib Bandung vs Persija Jakarta Punya Tensi Tinggi, Macan Kemayoran Berusaha Kelola Emosi

Persija Jakarta akan belajar mengontrol emosi agar tidak terpancing saat menghadapi Persib Bandung (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Bruno Tubarao sadar laga Persib Bandung vs Persija Jakarta memiliki tensi tinggi. Untuk itu, ia berharap rekan-rekan setimnya bisa mengelola emosi.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 17 Super League 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Intensitas Tinggi

Tubarao menyadari pertandingan yang mempertemukan dua rival bebuyutan pasti menghasilkan tensi tinggi. Maka dari itu, penting untuk mengelola emosi agar tidak kalah jumlah pemain di lapangan.

"Ini pasti akan menjadi pertandingan dengan intensitas tinggi, tetapi kami hanya akan bermain sepakbola, dengan pengendalian emosi yang sangat baik," kata Tubarao dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (10/1/2026).

"Itu untuk menyelesaikannya dengan sebuah permainan. Sehingga kami bisa menyelesaikan pertandingan dengan 11 pemain," tambah pria asal Brasil itu.

Tubarao mengaku tidak mengetahui seperti apa rivalitas Persija dan Persib. Akan tetapi, ia pernah merasakan atmosfer laga bertajuk derby di Liga Brasil.