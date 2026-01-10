Advertisement
LIGA INDONESIA

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |18:13 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
BANDUNG – Jadwal dan link live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Anda bisa klik di akhir artikel!

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 17 Super League 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Perebutkan Puncak Klasemen

Persib Bandung vs Persija Jakarta. media persija

Selain adu gengsi, pertandingan ini memperebutkan takhta puncak klasemen Super League 2025-2026. Saat ini, Persija dan Persib sama-sama mengoleksi 35 poin.

Mereka berjarak 2 angka saja dari Borneo FC di posisi 1. Namun, Pesut Etam sudah bermain 17 kali dan baru kalah 0-2 melawan Persita Tangerang.

Itu artinya, pemenang laga Persib Bandung vs Persija Jakarta akan menjadi juara paruh musim Super League 2025-2026. Jika berakhir seri, maka Borneo akan tertawa lebar.

Di atas kertas, Persib diunggulkan untuk menang. Selain berlaga di kandang sendiri, Maung Bandung punya rekor bagus saat menjamu Persija.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
