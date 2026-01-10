Pemain Tunjukkan Motivasi Tinggi, Mauricio Souza Pede Hadapi Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, cukup percaya diri menatap laga melawan Persib Bandung. Apalagi, anak asuhnya memiliki motivasi tinggi jelang pertandingan.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 17 Super League 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Berjalan Baik

Persija Jakarta, kata Souza, telah melakukan persiapan maksimal menatap duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. Juru taktik asal Brasil itu menyebut seluruh pemain dalam motivasi tinggi untuk membawa pulang tiga poin dari Bandung.

“Semuanya berjalan sesuai harapan. Kami menjalani pekan yang sangat produktif dan sangat bagus,” ucap Souza dalam konferensi pers, Sabtu (10/1/2026).

“Para pemain menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Mereka tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Saya sangat termotivasi untuk laga ini,” sambung eks pelatih Madura United itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh legiun asing Bruno Tubarao. Ia menegaskan skuad Macan Kemayoran siap bungkam Persib di hadapan Bobotoh.