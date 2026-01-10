Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang 3-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |21:10 WIB
Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang 3-0
PSIM Yogyakarta menang 3-0 atas Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
A
A
A

PAMEKASAN – Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Laskar Mataram.

Tiga gol PSIM dibukukan Fahreza Sudin (56’, 63’) dan Franco Ramos (58’). Namun, pencetak gol kedua itu dikartu merah wasit bersama dengan Nurdiansyah (45+1’) dan Miswar Saputra (90+2’).

Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

Madura United dan PSIM bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim memang berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang pemain. Kondisi itu mereka harus terima karena Nurdiansyah diganjar kartu merah di menit ke-45+1.

Sampai akhir babak pertama dalam laga itu belum kunjung ada gol yang tercipta. Kerja tim tentunya akan berbenah saat turun minum agar lebih baik di babak kedua.

PSIM mampu membuka keunggulan atas Madura United. Gol tersebut dicetak oleh Fahreza Sudin pada menit ke-56.

PSIM tampil lebih percaya diri setelah unggul. Alhasil, mereka dapat menggandakan keunggulan lewat gol Franco Ramos pada menit ke-58.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194665/hendri_susilo_bicara_kekalahan_1_2_malut_united_dari_persebaya_surabaya-PV7l_large.jpg
Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194662/gustavo_almeida_turun_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-Y7Pr_large.jpg
Pulih dari Cedera, Gustavo Almeida Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194658/persija_jakarta_akan_belajar_mengontrol_emosi_agar_tidak_terpancing_saat_menghadapi_persib_bandung-r3Hw_large.jpeg
Persib Bandung vs Persija Jakarta Punya Tensi Tinggi, Macan Kemayoran Berusaha Kelola Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194653/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-6md3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/10/11/1664779/match-seru-womens-super-league-ini-link-dan-jadwal-streaming-arsenal-vs-manchester-united-di-vision-olf.webp
Match Seru Womenâs Super League, Ini Link dan Jadwal Streaming Arsenal vs Manchester United di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/10/persebaya_surabaya.jpg
Debut Manis Bernardo Tavares! Persebaya Tekuk Malut United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement