Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang 3-0

PAMEKASAN – Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Laskar Mataram.

Tiga gol PSIM dibukukan Fahreza Sudin (56’, 63’) dan Franco Ramos (58’). Namun, pencetak gol kedua itu dikartu merah wasit bersama dengan Nurdiansyah (45+1’) dan Miswar Saputra (90+2’).

Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

Madura United dan PSIM bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim memang berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang pemain. Kondisi itu mereka harus terima karena Nurdiansyah diganjar kartu merah di menit ke-45+1.

Sampai akhir babak pertama dalam laga itu belum kunjung ada gol yang tercipta. Kerja tim tentunya akan berbenah saat turun minum agar lebih baik di babak kedua.

PSIM mampu membuka keunggulan atas Madura United. Gol tersebut dicetak oleh Fahreza Sudin pada menit ke-56.

PSIM tampil lebih percaya diri setelah unggul. Alhasil, mereka dapat menggandakan keunggulan lewat gol Franco Ramos pada menit ke-58.