Komentar Berkelas Beckham Putra soal Kehadiran Pemain Baru Persib Bandung

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra akhirnya mulai bergabung ke sesi latihan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut. Karena baru bergabung, Beckham pun untuk pertama kalinya berjumpa dengan para pemain anyar Persib Bandung.

Total 11 pemain baru bergabung dengan Persib Bandung musim ini. Terdiri dari tiga pemain lokal dan delapan pemain asing.

1. Sambut Baik Kehadiran Pemain Baru

Menurut Beckham, kehadiran para pemain baru dipastikan akan menjadi tambahan amunisi bagi Persib Bandung. Apalagi timnya ini merupakan juara bertahan dalam dua musim berturut-turut di Liga 1 yang kini berganti nama menjadi Super League.

“Ya tentunya ini menjadi tambahan amunisi juga, bagus karena kita tim juara, back to back juara, tentunya ini harus kita tingkatkan karena pasti tim lain ingin mengalahkan kita dalam keadaan apapun,” ujar Beckham di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Karena itu, pemain berusia 23 tahun ini berharap proses adaptasi dengan pemain baru ini bisa berlangsung dengan cepat. Sehingga Persib Bandung bisa kembali menyabet gelar juara.

beckham putra foto persib bandung

“Kita harus cepat beradaptasi dengan kawan baru, meskipun mereka baru tapi mereka punya kualitas dan saya harap bisa bantu tim ini bisa hattrick (juara),” harapnya.

2. Bicara Kondisi

Beckham pun mengaku saat ini kondisinya belum sepenuhnya bagus. Sebab ini merupakan kali pertamanya berlatih bersama tim setelah libur panjang pasca Liga 1 2024-2025 berakhir.