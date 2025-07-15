Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:02 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 siap beraksi di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan berlangsung pada malam ini, Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan rekor pertemuan dan kualitas skuad, Timnas Indonesia U-23 diunggulkan ketimbang Brunei U-23. Tak heran jika tim asuhan Gerald Vaneburg itu dijagokan menang besar atas Brunei di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025 tersebut.

1. Unggul Head-to-Head

Secara head-to-head Timnas Indonesia U-23 unggul ketimbang Brunei U-23. Berdasarkan Sofascore, kedua tim itu baru sekali berjumpa di laga resmi, yakni pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Berjumpa di fase grup, Timnas Indonesia U-23 menang 2-1 atas Brunei. Sayangnya, kedua negara pada akhirnya gagal ke putaran final Piala Asia U-23 2020.

2. Pesan Penting Gerald Vanenburg

Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Brunei Darussalam
Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Brunei Darussalam

Jelang lawan Brunei U-23, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg memiliki pesan penting kepada anak buahnya. Tepatnya Vanenburg mau Muhammad Ferarri dan kawan-kawan untuk saling berkomunikasi di lapangan agar permainan bisa mengalir.

Pesan penting Vanenburg itu dikabarkan oleh bintang Timnas Indonesia U-23, yakni Yardan Yafi. Yafi menjelaskan Garuda Muda telah diberikan bekal agar bisa mengalahkan Brunei U-23.

“Komunikasi menjadi hal utama di lapangan. Pelatih selalu menekankan fondasi dasar sepakbola, kita harus bermain simpel dan mengambil keputusan tepat pada saat di lapangan. Baik itu sebuah operan, tendangan ke gawang dan juga pergerakan tanpa bola," kata Yardan, jelang laga, dikutip Selasa (15/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
