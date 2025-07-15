Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak, Garuda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |16:36 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak, Garuda?
Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 malam ini di Piala AFF U-23 2025 telah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 diprediksi tidak akan Menjalani laga mudah nanti malam. Sebab, seperti yang sudah-sudah, laga pertama tidak akan mudah bagi tim mana pun, termasuk Timnas Indonesia U-23.

Timnas Brunei Darussalam U-23 siap menyulitkan Timnas Indonesia U-23
Timnas Brunei Darussalam U-23 siap menyulitkan Timnas Indonesia U-23

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengaku buta kekuatan Brunei Darussalam U-23. Namun, ia melihat Muhammad Ferarri dan kawan-kawan memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam. Kami hanya kenal pemain kami,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23

Dari komentar di atas tersirat, pelatih 61 tahun ini tidak peduli terhadap kekuatan maupun kelemahan Brunei. Terpenting baginya adalah Timnas Indonesia U-23 terus mengalami perkembangan dari hari ke hari.

“Malam terakhir jelang pertandingan, kami harus waspada dan memperhatikan hasil latihan. Kami berlatih tiga pekan dan kami tahu apa yang harus dilakukan. Saya percaya kepada pemain. Mereka sedang kondisi yang baik,” lanjut asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior ini.

1. Enggan Takut Lawan Timnas Indonesia U-23

Keyakinan Serupa disampaikan pelatih Timnas Brunei U-23, Aminuddin bin Jumat. Ia mengaku tak sabar memimpin timnya menghadapi Timnas Indonesia U-23 di hadapan ribuan suporter yang memadati SUGBK.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632803/pon-bela-diri-kudus-2025-jatim-kuasai-gulat-dki-jakarta-di-judo-yvm.webp
PON Bela Diri Kudus 2025: Jatim Kuasai Gulat, DKI Jakarta di Judo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/erick_thohir.jpg
Drama di Timnas! Kluivert Dipecat, Erick Thohir Janji Bicara 2 Hari Lagi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement