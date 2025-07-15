Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 Malam Ini di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak, Garuda?

Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 malam ini di Piala AFF U-23 2025 telah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 diprediksi tidak akan Menjalani laga mudah nanti malam. Sebab, seperti yang sudah-sudah, laga pertama tidak akan mudah bagi tim mana pun, termasuk Timnas Indonesia U-23.

Timnas Brunei Darussalam U-23 siap menyulitkan Timnas Indonesia U-23

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengaku buta kekuatan Brunei Darussalam U-23. Namun, ia melihat Muhammad Ferarri dan kawan-kawan memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam. Kami hanya kenal pemain kami,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23

Dari komentar di atas tersirat, pelatih 61 tahun ini tidak peduli terhadap kekuatan maupun kelemahan Brunei. Terpenting baginya adalah Timnas Indonesia U-23 terus mengalami perkembangan dari hari ke hari.

“Malam terakhir jelang pertandingan, kami harus waspada dan memperhatikan hasil latihan. Kami berlatih tiga pekan dan kami tahu apa yang harus dilakukan. Saya percaya kepada pemain. Mereka sedang kondisi yang baik,” lanjut asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior ini.

1. Enggan Takut Lawan Timnas Indonesia U-23

Keyakinan Serupa disampaikan pelatih Timnas Brunei U-23, Aminuddin bin Jumat. Ia mengaku tak sabar memimpin timnya menghadapi Timnas Indonesia U-23 di hadapan ribuan suporter yang memadati SUGBK.