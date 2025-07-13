Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa 23 Pemain Terbaik, Pelatih Timnas Malaysia U-23 Pede Tatap Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |22:25 WIB
Bawa 23 Pemain Terbaik, Pelatih Timnas Malaysia U-23 <i>Pede</i> Tatap Piala AFF U-23 2025
Timnas Malaysia U-23 percaya diri menatap Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Malaysia U-23 membawa 23 pemain yang dinilai terbaik ke Piala AFF U-23 2025 di Indonesia. Pelatih Nafuzi Zain optimistis bisa bersaing di ajang tersebut.

Malaysia U-23 diketahui bertolak ke Indonesia pada hari ini, Minggu (13/7/2025). Skuad muda Harimau Malaya melakukan persiapan yang cukup matang jelang Piala AFF U-23 2025.

1. Laga Uji Coba

Timnas Malaysia U-23 akan tampil di Liga 2 Malaysia 2025

Tim besutan Nafuzi itu menjalani tiga laga uji coba melawan klub Liga Super Malaysia. Hasilnya pun cukup positif, dengan meraih dua kemenangan atas PDRM FC (1-0), Melaka FC (4-1), dan satu kekalahan dari Negeri Sembilan FC (0-1).

Dari rangkaian persiapan itu, Nafuzi pada akhirnya memutuskan skuad final sebanyak 23 pemain untuk dibawa ke Indonesia. Juru taktik berusia 46 tahun itu yakin para pemain terpilih ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF U-23 2025.

“Setelah berakhirnya kompetisi ‘elite match’ dan beberapa laga uji coba, saya telah memutuskan untuk membawa 23 pemain terbaik ke Jakarta,” kata Nafuzi, dikutip dari Berita Harian, Minggu (13/7/2025).

“Dalam situasi saat ini, mereka adalah yang terbaik dan saya percaya mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, yang menjadi aspek utama,” terang pria asal Malaysia itu.

 

Halaman:
1 2
      
