Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025, Robi Darwis: 3 Poin Harga Mati

Robi Darwis menegaskan tiga poin harga mati buat Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Timnas Brunei Darussalam U-23 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis, mematok target tiga poin saat menghadapi Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Menurutnya, kemenangan adalah harga mati.

Piala AFF U-23 yang digelar di Indonesia akan berlangsung pada 15-29 Juli. Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB.

1. Kemenangan Harga Mati

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Menjelang laga tersebut, Robi mengungkapkan para pemain sudah siap secara mental dan fisik. Pesepakbola Persib Bandung itu menegaskan seluruh pemain Timnas Indonesia U-23 bakal tampil habis-habisan demi meraih hasil sempurna di laga perdananya.

“Tentu kami sudah mempersiapkan fisik, mental untuk pertandingan perdana melawan Brunei. Kami akan memberikan yang terbaik secara permainan maupun hasil (tiga poin),” kata Robi dalam keterangannya, dikutip Minggu (13/7/2025).

Pemain berusia 21 tahun itu optimistis Timnas Indonesia U-23 bisa meraih hasil manis melawan Brunei Darussalam U-23. Menurutnya, kemenangan adalah harga mati bagi skuad Garuda Muda guna melangkah jauh di ajang bergengsi se-Asia Tenggara tersebut.

“Tentu kami harus optimis menatap laga perdana, tidak ada kata lain, harga mati, kami akan berusaha mengamankan tiga poin pertama,” tegas Robi.