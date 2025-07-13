Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Lawan Malaysia U-23 Jadi Penentuan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |16:05 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Lawan Malaysia U-23 Jadi Penentuan!
Simak jadwal lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Garuda Muda siap berlaga mulai Selasa 15 Juli 2025 malam WIB.

Piala AFF U-23 2025 dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Jawa Barat pada 15-29 Juli. PSSI menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi, Jawa Barat, sebagai venue.

1. Dibagi ke 3 Grup

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Sebanyak 10 negara dibagi ke dalam tiga grup. Masing-masing juara grup plus satu runner up terbaik akan melaju ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025.

Di Grup A, Timnas Indonesia U-23 akan bersaing dengan Timnas Malaysia U-23, Timnas Filipina U-23, dan Timnas Brunei Darussalam U-23. Lalu, Grup B dihuni Kamboja, Laos, dan Vietnam. Grup C ditempati oleh Myanmar, Thailand, dan Timor Leste.

Fase grup dijadwalkan berlangsung pada 15-22 Juli. Kemudian, semifinal dihelat pada 25 Juli 2025. Sedangkan, perebutan tempat ketiga dijadwalkan 28 Juli dan final dimainkan di SUGBK pada 29 Juli 2025.

2. Timnas Malaysia U-23

Perjalanan Timnas Indonesia U-23 akan dimulai dengan menghadapi Timnas Brunei Darussalam U-23. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
