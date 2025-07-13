Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan berlangsung pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Ya, lokasi pertandingan Piala AFF U-23 2025 berada SUGBK karena Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Selain SUGBK, Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi juga dipilih untuk menjadi venue dari edisi kelima dari Piala AFF U-23 tersebut.

1. Fokus ke Diri Sendiri

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 merupakan laga pembuka dari Grup A Piala AFF U-23 2025. Secara di atas kertas, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– diunggulkan untuk menang atas Brunei.

Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg tak memperdulikan kekuatan lawan. Baginya yang terpenting para pemain Timnas Indonesia U-23 fokus pada diri sendiri.

“Terpenting adalah kita mempersiapkan tim kita sendiri. Dan kemudian kami lihat saja nanti," ujar Gerald Vanenburg soal persiapan Timnas Indonesia U-23 jelang menghadapi Brunei, dikutip Minggu (13/7/2025).

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Pelatih asal Belanda itu menyadari langkah Timnas Indonesia U-23 tidak akan mudah dalam Piala AFF U-23 2025. Untuk itu, Vanenburg meminta anak buahnya untuk tampil sebaik mungkin setiap laganya.

"Menurut saya jika kita bisa bermain dengan cara kita sendiri, saya pikir itu yang terpenting bagi saya," sambung Vanenburg.