HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025: Ole Romeny Absen, Skor Sama Kuat

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |20:24 WIB
Laga Oxford United vs Port FC berakhir 1-1 di babak pertama final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)
Laga Oxford United vs Port FC berakhir 1-1 di babak pertama final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)
BANDUNG – Hasil babak pertama Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Oxford unggul duluan lewat gol Mark Harris (9’). Namun, Port menyamakan skor lewat Teerasak Poeiphimai (45’).

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Oxford United tampil menyerang di awal pertandingan babak pertama. Serangan cepat yang dikombinasikan dengan umpan matang menciptakan banyak peluang emas.

Pada menit keenam, upaya anak asuh Gary Rowett akhirnya membuahkan hasil. Adalah Mark Harris (6') yang mampu memanfaatkan umpan terukur dari Tyler Goordham, Oxford United unggul 1-0.

Usai gol tersebut, Port FC mencoba keluar dari tekanan dengan memanfaatkan serangan balik. Bordin Phala menjadi motor serangan utama Port Lions

Namun, lini pertahanan Oxford United terlampau solid. Serangan Port FC mampu dipatahkan dengan baik. Hingga pertengahan laga, Oxford United masih pegang kendali permainan. 

Pasukan Gary Rowett menyerang lewat berbagai sisi. Akan tetapi upaya tersebut belum bisa menggandakan keunggulan The Ox. Pada menit akhir pertandingan babak pertama, mereka justru kebobolan. 

Port FC yang menyerang lewat sisi kanan pertahanan mencetak gol lewat Teerasak Poeiphimai (45'). Gol berawal dari Teerasak yang mencoba mengumpan, namun bola yang tercungkil meluncur deras di atas kiper Oxford United. 

Pada menit-menit akhir, kedua tim mencoba mencuri keunggulan. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Babak pertama usai dengan skor sama kuat antara kedua tim 1-1.

 

