HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Oxford United vs Port FC: The Yellow Unggul Cepat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |19:50 WIB
Hasil Oxford United vs Port FC: <i>The Yellow</i> Unggul Cepat!
Oxford United unggul cepat 1-0 atas Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 sudah diketahui hingga menit ke-10. Skor laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk The Yellow.

Gol dicetak oleh Mark Harris di menit ke delapan. Port FC berada dalam tekanan dalam 10 menit awal.

Ole Romeny cetak gol di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

Jalannya Pertandingan

Oxford United langsung mencoba menyerang sejak awal. Mark Harris sempat mencetak gol di menit ke delapan. Ia memanfaatkan peluang di depan kotak penalti dengan baik.

Asisten wasit sempat menganulir gol itu. Namun, setelah pengecekan VAR, gol dinyatakan sah di menit ke-10.

 

Halaman:
1 2
      
