Hasil Oxford United vs Port FC: The Yellow Unggul Cepat!

BANDUNG – Hasil Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 sudah diketahui hingga menit ke-10. Skor laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk The Yellow.

Gol dicetak oleh Mark Harris di menit ke delapan. Port FC berada dalam tekanan dalam 10 menit awal.

Jalannya Pertandingan

Oxford United langsung mencoba menyerang sejak awal. Mark Harris sempat mencetak gol di menit ke delapan. Ia memanfaatkan peluang di depan kotak penalti dengan baik.

Asisten wasit sempat menganulir gol itu. Namun, setelah pengecekan VAR, gol dinyatakan sah di menit ke-10.