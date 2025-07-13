Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter Oxford United Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |17:32 WIB
Suporter Oxford United Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Suporter Oxford United bernama Ross Sally mendoakan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

BANDUNG – Suporter Oxford United bernama Ross Sally mendoakan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia meyakini hal tersebut lantaran Indonesia memiliki dasar sepakbola yang baik.

Sally melewati ribuan kilometer untuk menyaksikan tim kesayangannya, Oxford United, berlaga di Piala Presiden 2025. Pria berkebangsaan Inggris itu datang bersama dengan sang Istri ke Indonesia. 

Perjuangan Sally berbuah manis karena Oxford United berhasil menembus final turnamen tersebut. The Ox akan melawan Port FC (Thailand) di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (13/7/2025) pukul 19.30 WIB. 

1. Perkembangan Siginifikan

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Setelah berhari-hari di Indonesia, Sally melihat perkembangan sepakbola Indonesia yang cukup signifikan. Ia juga mengetahui kalau Skuad Garuda sedang berjuang untuk menembus Piala Dunia 2026.

"Dan untuk kalian (Timnas Indonesia), tim kualifikasi Piala Dunia Indonesia, saya berharap dan berdoa agar kalian bisa ke Piala Dunia. Itu akan membuat saya sangat bahagia," kata Sally kepada awak media, termasuk Okezone di SJH, dikutip Minggu (13/7/2025).

2. Usia Muda

Selain memberikan doa untuk Timnas Indonesia, Sally juga membagikan pandangannya agar harapan itu terwujud. Ia yakin Merah Putih bisa tembus Piala Dunia jika konsisten mengembangkan pemain muda dengan baik. 

"Kami (Inggris) jauh lebih besar, lebih kuat. Kami mengoper bola lebih cepat. Tapi itu akan datang seiring kalian semakin terbiasa dengan metode kepelatihan. Kami punya banyak uang di sepakbola Inggris untuk fasilitas kepelatihan dan pelatihan," ujar Sally. 

"Tapi itu akan datang. Saya telah melihat beberapa pemain bagus, pemain yang sangat bagus. Masa depan kalian terlihat cukup bagus," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176541/patrick_kluivert-7bUB_large.jpg
Komentar Patrick Kluivert Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026: Percaya Proses!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176497/ma_ning-6xf5_large.jpg
3 Kontroversi Wasit Ma Ning saat Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak, Nomor 1 Paling Menghebohkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176482/timnas_indonesia-GMey_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Cukup Baik saat Lawan Irak, Nomor 1 Tampil Kuat di Lini Pertahanan Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176468/patrick_kluivert-S1FR_large.jpg
Rapat Exco PSSI Bakal Tentukan Masa Depan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Segera Dipecat?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631907/timnas-futsal-indonesia-vs-australia-di-indonesia-arena-berikut-harga-tiketnya-tfj.webp
Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Berikut Harga Tiketnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
