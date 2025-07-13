Suporter Oxford United Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

BANDUNG – Suporter Oxford United bernama Ross Sally mendoakan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia meyakini hal tersebut lantaran Indonesia memiliki dasar sepakbola yang baik.

Sally melewati ribuan kilometer untuk menyaksikan tim kesayangannya, Oxford United, berlaga di Piala Presiden 2025. Pria berkebangsaan Inggris itu datang bersama dengan sang Istri ke Indonesia.

Perjuangan Sally berbuah manis karena Oxford United berhasil menembus final turnamen tersebut. The Ox akan melawan Port FC (Thailand) di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (13/7/2025) pukul 19.30 WIB.

1. Perkembangan Siginifikan

Setelah berhari-hari di Indonesia, Sally melihat perkembangan sepakbola Indonesia yang cukup signifikan. Ia juga mengetahui kalau Skuad Garuda sedang berjuang untuk menembus Piala Dunia 2026.

"Dan untuk kalian (Timnas Indonesia), tim kualifikasi Piala Dunia Indonesia, saya berharap dan berdoa agar kalian bisa ke Piala Dunia. Itu akan membuat saya sangat bahagia," kata Sally kepada awak media, termasuk Okezone di SJH, dikutip Minggu (13/7/2025).

2. Usia Muda

Selain memberikan doa untuk Timnas Indonesia, Sally juga membagikan pandangannya agar harapan itu terwujud. Ia yakin Merah Putih bisa tembus Piala Dunia jika konsisten mengembangkan pemain muda dengan baik.

"Kami (Inggris) jauh lebih besar, lebih kuat. Kami mengoper bola lebih cepat. Tapi itu akan datang seiring kalian semakin terbiasa dengan metode kepelatihan. Kami punya banyak uang di sepakbola Inggris untuk fasilitas kepelatihan dan pelatihan," ujar Sally.

"Tapi itu akan datang. Saya telah melihat beberapa pemain bagus, pemain yang sangat bagus. Masa depan kalian terlihat cukup bagus," sambungnya.