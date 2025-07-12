Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Minta Maaf, Paulinho Moccelin Susah Tidur Usai Bikin Ole Romeny Cedera

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |19:26 WIB
Minta Maaf, Paulinho Moccelin Susah Tidur Usai Bikin Ole Romeny Cedera
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Arema FC, Paulinho Moccelin, meminta maaf kepada Ole Romeny karena tekelnya sudah membuat pemain Oxford United itu cedera. Paulinho yang begitu menyesali perbuatannya itu mengaku susah tidur usai membuat Ole Romeny cedera.

Insiden Paulinho membuat Ole Romeny cedera terjadi di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2025. Kala itu, Oxford United dihadapkan dengan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis 10 Juli 2025.

Paulinho Moccelin

1. Tekel Keras Ole Romeny

Ole Romeny mengalami cedera usai cetak gol kedua untuk Oxford United saat bungkam Arema FC 4-0. Pemain Timnas Indonesia itu cedera karena terkena tekel keras dari Paulinho.

Ole Romeny tak bisa melanjutkan pertandingan sehingga harus ditarik keluar. Sementara itu, Paulinho hanya diganjar kartu kuning usai wasit meninjau lewat VAR.

Tapi, warganet langsung melancarkan serangan kepada pemain asing Arema FC itu di media sosial. Dia dikritik keras karena sudah membuat Ole Romeny cedera.

2. Minta Maaf

Sehari setelah pertandingan, Paulinho menemui tim Oxford United untuk menyampaikan permohonan maafnya. Eks pemain Gremio itu ditemani oleh seorang penerjemah dan berbicara kepada perwakilan tim The U’s -julukan Oxford United.

“Itu tidak masalah dan dia tidak berpikir buruk tentang Anda. Maksud saya, itu sepakbola dan banyak hal terjadi,” ujar perwakilan Oxford United, dilansir dari kanal YouTube Arema FC, Sabtu (12/7/2025).

Sang penerjemah menyampaikan bahwa Paulinho benar-benar tidak enak hati karena tekel kerasnya membuat Romeny cedera. Sampai-sampai, pemain asing Brasil itu mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena dihantui rasa bersalah.

“Dia tidak bermaksud untuk melakukan itu, Anda tahu ada kartu kuning. Tapi, dia merasa sangat tidak enak, seperti kemarin dia tidak bisa tidur dengan nyenyak,” terang penerjemah Paulinho.

 

