HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pilu Ole Romeny, Mesin Gol Timnas Indonesia yang Alami Pramusim Kelabu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |23:53 WIB
Kisah Pilu Ole Romeny, Mesin Gol Timnas Indonesia yang Alami Pramusim Kelabu
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

KISAH pilu dialami Ole Romeny. Mesin gol Timnas Indonesia ini alami pramusim kelabu.

Hal itu dialami Ole Romeny kala membela Oxford United. Dia mengalami cedera saat tampil di laga pramusim di Indonesia dalam ajang yang bertajuk Piala Presiden 2025.

Ole Romeny selebrasi aura farming (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

1. Kisah Pilu Ole Romeny

Ole Romeny alami cedera di laga Oxford United melawan Arema FC dalam laga kedua fase grup Piala Presiden 2025. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025, striker Timnas Indonesia itu mengalami cedera saat timnya menang 4-0 atas Arema.  

Ole mendapat tekel keras di sisi kiri pertahanan Skuad Singo Edan -julukan Arema FC. Setelah terkena tekel, dia tampak merasakan sakit sehingga tidak bisa meneruskan laga.

Tekel keras dari Paulinho Moccelin itu pun ditinjau ulang oleh wasit melalui video assistant referee (VAR). Akan tetapi, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Paulinho.

2. Banjir Dukungan

Ole Romeny pun banjir dukungan dari netizen Tanah Air. Dia berharap sang pemain bisa segera pulh dari cedera.

Dukungan itu diberikan usai Ole mengunggah kondisinya di akun Instagram pribadinya @oleromeny. Dia menampilkan foto yang menunjukkan kaki kanannya menggunakan alat bantu.

"Selamat teman-teman, dan cepat pulih Ole," tulis akun @li**

"Tetap kuat Ole," tulis akun @ald**

"Cepat sembuh Ole," tulis akun @ia**

Ole sangat berterima kasih atas dukungan dari para fans. Dia memastikan bakal berusaha menjalani masa-masa pemulihan dengan sebaik mungkin agar segera kembali merumput bersama Oxford United ataupun Timnas Indonesia.

"Terima kasih atas semua pesannya. Sayangnya saya harus absen selama beberapa waktu," tulis Ole.

"Tetapi saya akan melakukan apapun supaya bisa kembali secepat mungkin. Selalu tegakkan kepala," tambahnya.

 

