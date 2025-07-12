Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Harga Pasaran Paulinho Moccelin dengan Ole Romeny, bak Bumi dan Langit!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |14:56 WIB
Adu Harga Pasaran Paulinho Moccelin dengan Ole Romeny, bak Bumi dan Langit!
Ole Romeny dan Paulinho Moccelin. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU harga pasaran Paulinho Moccelin dengan Ole Romeny menarik diulas. Perbedaannya begitu jauh, baik bumi dan langit.

Nama Paulinho Moccelin tengah jadi sorotan besar. Sebab, pemain Arema FC itu baru saja membuat bintang Timnas Indonesia sekaligus Oxford United, Ole Romeny, cedera.

Gawat, Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United!

Hal itu terjadi kala keduanya berhadapan di laga Arema FC vs Oxford United dalam matchday terakhir Grup A Piala Presiden 2025. Main di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis 10 Juli 2025 malam WIB, Ole Romeny mendapat tekel keras dari Paulinho Moccelin kala laga baru jalan belasan menit.

Tekel itu sampai membuat Ole Romeny merasa kesakitan di bagian kaki. Ole pun akhirnya ditandu keluar lapangan pada menit ke-21. Ole pun dinyatakan alami cedera.

Padahal, beberapa menit sebelumnya, tepatnya di menit ke-15, Romeny baru saja mencetak gol kedua Oxford United. Oxford pun akhirnya menang dengan skor telak 4-0.

“Terima kasih semuanya atas semua pesannya (doa). Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu,” ujar Romeny dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @oleromeny, Jumat 11 Juli 2025.

“Tetapi (saya) akan melakukan apa saja agar bisa kembali secepatnya. Tetap semangat,” tambah striker Timnas Indonesia tersebut.

Sosok Paulinho Moccelin langsung ramai digeruduk netizen. Dia banjir kritikan karena sudah membuat Ole Romeny cedera. Kini, menarik menilik serba-serbi soal Paulinho Moccelin. Berapa harga pasarannya? Apakah lebih tinggi dari Ole Romeny?

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631413/indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-2-orang-ini-jadi-sasaran-empuk-netizen-usa.jpg
Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, 2 Orang Ini Jadi Sasaran Empuk Netizen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Punya Tujuan Mulia untuk Timnas Indonesia usai Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement