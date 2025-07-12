Adu Harga Pasaran Paulinho Moccelin dengan Ole Romeny, bak Bumi dan Langit!

ADU harga pasaran Paulinho Moccelin dengan Ole Romeny menarik diulas. Perbedaannya begitu jauh, baik bumi dan langit.

Nama Paulinho Moccelin tengah jadi sorotan besar. Sebab, pemain Arema FC itu baru saja membuat bintang Timnas Indonesia sekaligus Oxford United, Ole Romeny, cedera.

Hal itu terjadi kala keduanya berhadapan di laga Arema FC vs Oxford United dalam matchday terakhir Grup A Piala Presiden 2025. Main di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis 10 Juli 2025 malam WIB, Ole Romeny mendapat tekel keras dari Paulinho Moccelin kala laga baru jalan belasan menit.

Tekel itu sampai membuat Ole Romeny merasa kesakitan di bagian kaki. Ole pun akhirnya ditandu keluar lapangan pada menit ke-21. Ole pun dinyatakan alami cedera.

Padahal, beberapa menit sebelumnya, tepatnya di menit ke-15, Romeny baru saja mencetak gol kedua Oxford United. Oxford pun akhirnya menang dengan skor telak 4-0.

“Terima kasih semuanya atas semua pesannya (doa). Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu,” ujar Romeny dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @oleromeny, Jumat 11 Juli 2025.

“Tetapi (saya) akan melakukan apa saja agar bisa kembali secepatnya. Tetap semangat,” tambah striker Timnas Indonesia tersebut.

Sosok Paulinho Moccelin langsung ramai digeruduk netizen. Dia banjir kritikan karena sudah membuat Ole Romeny cedera. Kini, menarik menilik serba-serbi soal Paulinho Moccelin. Berapa harga pasarannya? Apakah lebih tinggi dari Ole Romeny?