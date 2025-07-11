Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2025 Segera Bergulir, Gerald Vanenburg Tuntut Ini ke Jens Raven Cs

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |18:10 WIB
Piala AFF U-23 2025 Segera Bergulir, Gerald Vanenburg Tuntut Ini ke Jens Raven Cs
Jens Raven kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menuntut Jens Raven cs untuk meningkatkan levelnya setiap hari. Hal ini perlu dilakukan karena Timnas Indonesia U-23 segera mentas di Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 sudah melakoni pemusatan latihan (TC) sejak 20 Juni 2025. Sejak saat itu, Vanenburg terus mengawal Garuda Muda demi meraih hasil terbaik di Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Timnas Indonesia U-23 Segera Mentas di Piala AFF U-23 2025

Turnamen Piala AFF U-23 2025 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada 15 hingga 29 Juli 2025. Lima hari menjelang turnamen, Vanenburg membongkar persiapan timnya.

Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan, intensitas latihan tidak jauh berbeda sejak hari pertama. Vanenburg menuntut timnya untuk menjaga, bahkan meningkatkan level setiap harinya.

"Tidak, secara fisik saya pikir kami bermain sangat baik. Dan saya pikir setiap hari Anda harus membuat langkah maju. Dan itulah yang kami coba lakukan setiap hari," kata Vanenburg kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Jumat (11/7/2025).

 

