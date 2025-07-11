Live Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Lawan-lawan berat menanti Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah Malaysia U-23.

1. Piala AFF U-23 2025 Segera Bergulir

Ya, Piala AFF U-23 2025 akan segera bergulir. Indonesia yang akan jadi tuan rumah bakal menggelar Piala AFF U-23 2025 mulai 15 Juli 2025 hingga 29 Juli 2025.

Piala AFF U-23 2025 akan digelar di 2 tempat, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Timnas Indonesia U-23 bakal melakoni semua pertandingan di fase grup di SUGBK, Jakarta.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup A. Mereka akan hadapi Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.

Duel melawan Malaysia pun pasti sangat dinantikan. Sebab, rivalitas kedua tim yang begitu sengit. Pertemuan skuad Garuda melawan Malaysia pun selalu berjalan seru.