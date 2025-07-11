Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Permalukan Malaysia hingga Filipina?

JADWAL Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Akankah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- mempermalukan para rivalnya, mulai dari Malaysia hingga Filipina?

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 akan segera dimulai. Timnas Indonesia U-23 sebagai tuan rumah tentunya membidik gelar juara.

1. Timnas Indonesia U-23 Buka Perjalanan Lawan Brunei

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 bakal tergabung di Grup A. Mereka akan hadapi Brunei Darussalam, Filipina, hingga Malaysia.

Duel melawan Brunei pun akan jadi pembuka perjalanan Timnas Indonesia U-23. Laga itu akan digelar pada Selasa 15 Juli 2025. Seluruh laga Timnas Indonesia U-23 akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kemudian, Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Filipina selang tiga hari kemudian, atau tepatnya pada Jumat 18 Juli 2025. Terakhir, di fase grup, Timnas Indonesia U-23 akan tantang Malaysia.

Kemenangan wajib diraih pasukan Gerald Vanenburg jika ingin melenggang mulus ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Kemudian, 1 tiket tersisa akan diberikan kepada runner-up grup terbaik.