HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Permalukan Malaysia hingga Filipina?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |17:30 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Permalukan Malaysia hingga Filipina?
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Akankah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- mempermalukan para rivalnya, mulai dari Malaysia hingga Filipina?

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 akan segera dimulai. Timnas Indonesia U-23 sebagai tuan rumah tentunya membidik gelar juara.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Timnas Indonesia U-23 Buka Perjalanan Lawan Brunei

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 bakal tergabung di Grup A. Mereka akan hadapi Brunei Darussalam, Filipina, hingga Malaysia.

Duel melawan Brunei pun akan jadi pembuka perjalanan Timnas Indonesia U-23. Laga itu akan digelar pada Selasa 15 Juli 2025. Seluruh laga Timnas Indonesia U-23 akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kemudian, Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Filipina selang tiga hari kemudian, atau tepatnya pada Jumat 18 Juli 2025. Terakhir, di fase grup, Timnas Indonesia U-23 akan tantang Malaysia.

Kemenangan wajib diraih pasukan Gerald Vanenburg jika ingin melenggang mulus ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Kemudian, 1 tiket tersisa akan diberikan kepada runner-up grup terbaik.

 

