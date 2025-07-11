Pemain Timnas Indonesia U-23 Jens Raven Resmi Gabung Bali United?

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Jens Raven dikabarkan gabung klub Super League 2025-2026, Bali United. Klub dua kali juara Super League itu dilaporkan sudah melakukan pendekatan kepada penyerang 19 tahun tersebut.

“Jens Raven dikabarkan bergabung dengan salah satu klub Super League 2025-2026, Bali United. Pemain yang sedang menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U-23 ini dikabarkan merapat ke Bali United,” tulis akun @garistengah_id.

Jens Raven masuk radar Bali United. (Foto: X/@garistengah_id)

1. Absen Latihan Bersama FC Dordrecht U-21

Sejak 23 Juni 2025, Jens Raven mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 di Jakarta. Ia mengikuti latihan sebagai persiapan tampil di Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025.

Ada konsekuensi yang diambil Jens Raven dengan berlatih bersama skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Ia jadi melewatkan momen pramusim bersama sang klub, FC Dordrecht U-21.

Musim lalu, Jens Raven juga sering absen memperkuat FC Dordrecht U-21 karena agenda Timnas Indonesia U-19/U-20. Tercatat ia absen pada Juli 2024 karena membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-19 2024.

Selanjutnya pada September 2024, penyerang 187 sentimeter ini membela Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Terakhir, Jens Raven memperkuat skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U-20 2025 pada Januari 2025.