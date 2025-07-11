Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Coret 5 Pemain, Ini Daftar 25 Pemain Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |15:19 WIB
Coret 5 Pemain, Ini Daftar 25 Pemain Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
DAFTAR 25 pemain Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, baru saja coret 3 nama pemain lagi.

Dengan begitu, total sudah 5 pemain dicoret Vanenburg dari Timnas Indonesia U-23. Sebelumnya, dua pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia U-23 diketahui sebelum pemusatan latihan (TC) resmi digelar.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Awanya Panggil 30 Pemain

Gerald Vanenburg awalnya memanggil 30 pemain untuk ikut TC Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2025. Tetapi, kala TC digelar di Jakarta, hanya ada 28 pemain yang ambil bagian.

Kini, kala TC sudah memasuki tahap akhir lantaran Piala AFF U-23 2025 segera bergulir, jumlah pemain Timnas Indonesia U-23 pun kembali berkurang. Pada TC yang dihelar di Stadion Madya, Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 sore WIB, hanya ada 25 pemain yang ambil bagian.

Dalam sesi latihan tersbeut, terlihat satu pemain berlatih terpisah. Pemain itu adalah Rivaldo Pakpahan yang diketahui mengalami cedera.

Saat ini, Timnas Indonesia U-23 pun diperkuat 21 pemain outfield dan empat kiper. Kemungkinan besar, 25 pemain yang ada sekarang adalah skuad final Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2025.

2. Lima Pemain Dicoret

Lantas, siapa saja lima pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia U-23? Kelima pemain itu adalah Husna Al Malik (Persik Kediri), Putra Sheva Sanggasi (Persib Bandung), Ahmad Wadil (Malut United), Frengky Missa (Bhayangkara FC), dan Rahmat Syawal (PSIS Semarang)

Husna Al Malik dan Putra Sheva Sanggasi dicoret lebih dahulu di awal TC. Lalu, tiga nama lainnya yang baru saja dicoret adalah Ahmad Walid, Frengky Missa, dan Rahmat Syawal

Dengan kondisi ini, persaingan masuk skuad final Timnas Indonesia U-23 akan makin sengit. Menarik menantikan nama-nama pemain yang bakal diandalkan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025.

 

