HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Menakutkan Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |15:05 WIB
Prediksi Line Up Menakutkan Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 siap beraksi di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up menakutkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 menarik untuk dibahas. Pastinya pasukan Gerald Vanenburg akan menurunkan kekuatan terbaiknya mengingat laga tersebut merupakan pertandingan pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025, pada Selasa 15 Juli 2025 mendatang.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2025 dengan menghadapi Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Di bawah asuhan pelatih Gerald Vanenburg, Garuda Muda memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara.

Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain bertalenta, Timnas Indonesia U-23 diprediksi akan turun dengan kekuatan penuh untuk mengamankan kemenangan perdana. Lantas kira-kira siapa saja 11 pemain pertama yang mungkin akan dimainkan pelatih asal Belanda tersebut?

1. Main Menyerang

Meskipun tiga pemain telah dicoret dalam pemusatan latihan (TC) yang berlangsung di Jakarta, Gerald Vanenburg masih memiliki 25 pemain yang siap tempur. Mengingat lawan pertama adalah Brunei Darussalam U-23 yang secara kualitas berada di bawah Timnas Indonesia U-23, ada kemungkinan Vanenburg akan memilih starting eleven yang menyerang dan agresif.

Vanenburg pun diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3. Formasi itu diketahui kerap digunakan Vanenburg saat melatih di tim sebelumnya.

Mengintip Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF 2025
Mengintip Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF 2025

Jika diterapkan di skuad Garuda Muda, maka Vanenburg bisa memaksimalkan para pemain yang tampil menyerang. Seperti di lini depan, Vanenburg bisa memainkan trio Victor Dethan, Hokky Caraka, dan Jens Raven.

Selain ketiga nama itu, Vanenburg masih memiliki Althaf Indie yang bisa dimainkan sebagai winger kiri. Lalu beralih ke tengah, Timnas Indonesia U-23 bisa diperkuat Arkhan Fikri, Roby Darwis, dan Rayhan Hannan.

 

