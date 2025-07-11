Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Satu, Gerald Vanenburg Berharap Ada Banyak Calon Kapten di Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |08:24 WIB
Tak Mau Satu, Gerald Vanenburg Berharap Ada Banyak Calon Kapten di Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg . (Foto: Instagram/geraldvanenburgofficial)
A
A
A

JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg berharap ada banyak kriteria kapten yang ada di skuadnya. Sebab Vanenburg membutuhkan pemain berjiwa pemimpin untuk mengarungi turnamen-turnamen besar, seperti halnya Piala AFF U-23 2025.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ajang itu akan dimulai pada 15-29 Juli 2025.

1. Butuh Sosok Kapten

Gerald berharap di Timnas Indonesia U-23 ada banyak kriteria calon kapten. Sehingga ia memiliki banyak pilihan dalam menentukan kapten timnya dalam gelaran Piala AFF U-23 2025.

"Itulah yang saya maksud, ya. Anda tahu, saya berharap ada banyak kapten di tim saya. Dan saya tidak memikirkan satupun," kata Gerald di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa sosok kapten memang harus punya jiwa pemimpin karena sangat dibutuhkan dalam mengontrol rekan-rekannya di lapangan. Akan tetapi, terkadang ada faktor lain yang membuatnya menentukan siapa yang cocok menjadi kapten dengan melihat situasi.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Saya pikir kami membutuhkan pemain yang bisa menjadi pemimpin. Dan, saya pikir itulah hal yang paling penting," sambung Vanenburg.

"Terkadang saya mungkin akan berubah," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/51/1631355/israel-masih-cari-jalan-kirim-atlet-ke-kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-mcq.webp
Israel Masih Cari Jalan Kirim Atlet ke Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_2.jpg
Patrick Kluivert Kritik Keras Federasi Arab Saudi, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement