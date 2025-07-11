JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg berharap ada banyak kriteria kapten yang ada di skuadnya. Sebab Vanenburg membutuhkan pemain berjiwa pemimpin untuk mengarungi turnamen-turnamen besar, seperti halnya Piala AFF U-23 2025.
Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ajang itu akan dimulai pada 15-29 Juli 2025.
Gerald berharap di Timnas Indonesia U-23 ada banyak kriteria calon kapten. Sehingga ia memiliki banyak pilihan dalam menentukan kapten timnya dalam gelaran Piala AFF U-23 2025.
"Itulah yang saya maksud, ya. Anda tahu, saya berharap ada banyak kapten di tim saya. Dan saya tidak memikirkan satupun," kata Gerald di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa sosok kapten memang harus punya jiwa pemimpin karena sangat dibutuhkan dalam mengontrol rekan-rekannya di lapangan. Akan tetapi, terkadang ada faktor lain yang membuatnya menentukan siapa yang cocok menjadi kapten dengan melihat situasi.
"Saya pikir kami membutuhkan pemain yang bisa menjadi pemimpin. Dan, saya pikir itulah hal yang paling penting," sambung Vanenburg.
"Terkadang saya mungkin akan berubah," tambahnya.