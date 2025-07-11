Tak Mau Satu, Gerald Vanenburg Berharap Ada Banyak Calon Kapten di Timnas Indonesia U-23

JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg berharap ada banyak kriteria kapten yang ada di skuadnya. Sebab Vanenburg membutuhkan pemain berjiwa pemimpin untuk mengarungi turnamen-turnamen besar, seperti halnya Piala AFF U-23 2025.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ajang itu akan dimulai pada 15-29 Juli 2025.

1. Butuh Sosok Kapten

Gerald berharap di Timnas Indonesia U-23 ada banyak kriteria calon kapten. Sehingga ia memiliki banyak pilihan dalam menentukan kapten timnya dalam gelaran Piala AFF U-23 2025.

"Itulah yang saya maksud, ya. Anda tahu, saya berharap ada banyak kapten di tim saya. Dan saya tidak memikirkan satupun," kata Gerald di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa sosok kapten memang harus punya jiwa pemimpin karena sangat dibutuhkan dalam mengontrol rekan-rekannya di lapangan. Akan tetapi, terkadang ada faktor lain yang membuatnya menentukan siapa yang cocok menjadi kapten dengan melihat situasi.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Saya pikir kami membutuhkan pemain yang bisa menjadi pemimpin. Dan, saya pikir itulah hal yang paling penting," sambung Vanenburg.

"Terkadang saya mungkin akan berubah," tambahnya.