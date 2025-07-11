Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Perdana Lawan Brunei Darussalam!

JADWAL lengkap siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar di Indonesia itu tepatnya akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025.

Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan dua venue untuk Piala AFF U-23 2025, Kedua venue itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

1. Ajang Pemanasan

Timnas Indonesia U-23 menjadikan Piala AFF U-23 2025 sebagai turnamen pemanasan sebelum menghadapi ajang yang lebih besar, yakni Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Karena itulah pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg akan memanfaatkan turnamen tersebut sebaik mungkin.

Apalagi Vanenburg baru menangani skuad Garuda Muda. Karena itulah ia pun butuh momen pengenalan sebelum menargetkan hasil yang lebih tinggi.

Sejauh ini, Vanenburg sudah menggelar pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Dalam persiapan itu, Vanenburg tak menggelar laga uji coba sama sekali.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kendati demikian, pelatih asal Belanda itu sudah menggelar internal game dengan skuad yang ada. Hal itu dilakukan agar para pemain paham strategi apa yang ingin ia terapkan.

“Tidak. Kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri. 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari,” kata Vanenburg kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (10/7/2025).