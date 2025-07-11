Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Perdana Lawan Brunei Darussalam!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |07:58 WIB
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Perdana Lawan Brunei Darussalam!
Timnas Indonesia U-23 siap beraksi di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar di Indonesia itu tepatnya akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025.

Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan dua venue untuk Piala AFF U-23 2025, Kedua venue itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

1. Ajang Pemanasan

Timnas Indonesia U-23 menjadikan Piala AFF U-23 2025 sebagai turnamen pemanasan sebelum menghadapi ajang yang lebih besar, yakni Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Karena itulah pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg akan memanfaatkan turnamen tersebut sebaik mungkin.

Apalagi Vanenburg baru menangani skuad Garuda Muda. Karena itulah ia pun butuh momen pengenalan sebelum menargetkan hasil yang lebih tinggi.

Sejauh ini, Vanenburg sudah menggelar pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Dalam persiapan itu, Vanenburg tak menggelar laga uji coba sama sekali.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kendati demikian, pelatih asal Belanda itu sudah menggelar internal game dengan skuad yang ada. Hal itu dilakukan agar para pemain paham strategi apa yang ingin ia terapkan.

“Tidak. Kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri. 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari,” kata Vanenburg kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (10/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630901/apa-konsekuensi-penolakan-atlet-israel-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-di-jakarta-csb.webp
Apa Konsekuensi Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/unggul_fc_menghancurkan_raybit_fc_lewat_skor_telak.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Pesta Gol 11-1 atas Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement