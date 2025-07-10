JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, tak sabar melakoni laga panas kontra Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Namun, anak asuhnya dilarang fokus kepada duel tersebut saja.
Piala AFF U-23 2025 digelar di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.
Artinya, Timnas Indonesia U-23 akan melakoni duel klasik melawan Malaysia U-23. Sesuai jadwal, kedua tim akan memainkan laga tersebut pada laga terakhir Grup A.
Vanenburg tahu pertemuan itu merupakan duel klasik. Legenda sepakbola Belanda itu sangat senang karena skuadnya bisa berhadapan dengan Malaysia U-23.
“Saya senang bisa melawan mereka (Malaysia U-23),” kata Vanenburg kepada wartawan termasuk Okezone, Kamis (10/7/2025).
Tapi, eks pemain Timnas Belanda itu tidak ingin fokus ke laga tersebut. Vanenburg ingin Jens Raven dan kolega fokus menjalani laga pertamanya lebih dulu melawan Brunei Darussalam U-23
“Tapi saya anggap pertandingan pertama, kedua, dan ketiga itu sama pentingnya. Jadi kami tidak perlu fokus dulu ke Malaysia,” terang Vanenburg.