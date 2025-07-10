Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Tak Sabar Lakoni Duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |23:03 WIB
Gerald Vanenburg Tak Sabar Lakoni Duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia
Gerald Vanenburg sudah tidak sabar melakoni duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, tak sabar melakoni laga panas kontra Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Namun, anak asuhnya dilarang fokus kepada duel tersebut saja.

Piala AFF U-23 2025 digelar di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

Artinya, Timnas Indonesia U-23 akan melakoni duel klasik melawan Malaysia U-23. Sesuai jadwal, kedua tim akan memainkan laga tersebut pada laga terakhir Grup A.

1. Duel Klasik

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Vanenburg tahu pertemuan itu merupakan duel klasik. Legenda sepakbola Belanda itu sangat senang karena skuadnya bisa berhadapan dengan Malaysia U-23. 

“Saya senang bisa melawan mereka (Malaysia U-23),” kata Vanenburg kepada wartawan termasuk Okezone, Kamis (10/7/2025).

2. Fokus Laga Pertama

Tapi, eks pemain Timnas Belanda itu tidak ingin fokus ke laga tersebut. Vanenburg ingin Jens Raven dan kolega fokus menjalani laga pertamanya lebih dulu melawan Brunei Darussalam U-23

“Tapi saya anggap pertandingan pertama, kedua, dan ketiga itu sama pentingnya. Jadi kami tidak perlu fokus dulu ke Malaysia,” terang Vanenburg.

 

