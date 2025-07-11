Bojan Hodak Beberkan Alasan Febri Hariyadi Jadi Bek Kanan Persib Bandung di Piala Presiden 2025

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Febri Hariyadi tampil berbeda saat timnya ditahan 1-1 oleh Dewa United di laga kedua Grup B Piala Presiden 2025. Karena Febri bermain sebagai fullback kanan, yang mana hal itu bukan posisi biasanya.

Ternyata, pelatih Persib, Bojan Hodak terpaksa melakukan hal itu. Pasalnya saat selama tampil di Piala Presiden 2025, Persib kekurangan bek kanan.

1. Penyebab Febri Hariyadi Main Jadi Bek Kanan

Tak hanya saat melawan Dewa United, kala melawan Port FC pemain bernomor punggung 13 itu juga sempat dimainkan sebagai bek kanan. Pelatih asal Kroasia ini beralasan bahwa perubahan posisi itu harus dilakukan.

Pasalnya kondisi Persib Bandung saat itu tidak memiliki banyak opsi pemain yang bisa menempati posisi bek kanan. Beberapa pemain Persib ada yang tengah dipanggil ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23, seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

“Saya akan jelaskan kenapa seperti ini, Kakang tidak berada di sini, Robi juga tidak ada di sini, mereka sedang berada di tim nasional (U-23). Henhen juga sakit. Jadi kami tidak punya siapa-siapa lagi,” ungkap Bojan, dikutip Jumat (11/7/2025).

febri hariyadi foto ig @persib

Karena itu, Bojan memutuskan menunjuk Febri Hariyadi sebagai bek kanan. Apalagi pemain yang akrab disapa Bow itu sudah dalam kondisi yang baik setelah pulih dari cedera panjang yang menghantuinya.

Febri sempat mengalami cedera ligamen kolateral lateral (LCL) dan anterior cruciate ligament (ACL) hingga memaksanya harus menjalani operasi untuk mempercepat proses pemulihan. Namun, cedera itu sudah sembuh sehingga Febri siap memberikan yang terbaik untuk Persib.