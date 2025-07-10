Bojan Hodak Ungkap Alasan Persib Bandung Gelar TC Pramusim di Thailand

BANDUNG – Persib Bandung akan menggelar pemusatan latihan (TC) pramusim di Thailand selama 11 hari. Pelatih Bojan Hodak lalu membeberkan alasannya.

Skuad Persib akan berangkat ke Thailand pada 17 Juli 2025. Selain berlatih, mereka juga bakal melakoni beberapa pertandingan uji coba untuk memantapkan persiapan menyambut musim 2025-2026.

1. Persiapan Ikut 2 Kompetisi

Hodak menjelaskan TC ke Thailand ini sebagai salah satu persiapan jelang menghadapi dua kompetisi di musim 2025-2026 yakni Super League dan AFC Champions League 2. Apalagi, timnya kedatangan cukup banyak pemain baru.

“Yang pertama, kami memiliki jumlah pemain baru yang banyak. Jadi kami perlu membangun ikatan satu sama lain,” ujar Hodak di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025).

2. 11 Pemain Baru

Ya, Persib Bandung memiliki 11 pemain baru untuk menggantikan 16 pemain yang hengkang. Tiga di antaranya merupakan penggawa lokal seperti Saddil Ramdani, Al Hamra Hehanussa, dan Alfeandra Dewangga.

Sedangkan delapan pemain lainnya merupakan legiun asing. Masing-masing adalah Adam Przybek dari Wales, Patricio Matricardi dan Luciano Guaycochea dari Argentina. Lima pemain lainnya yakni Julio Cesar, Wiliam Marcilio, Berguinho, Uiliam Baros, dan Ramon Tanque dari Brasil.

Karena itu, Hodak merasa harus menggelar TC dengan memilih Thailand sebagai tempat untuk menjalankan program tersebut. Program ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar.