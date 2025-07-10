Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Alasan Persib Bandung Gelar TC Pramusim di Thailand

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |18:28 WIB
Bojan Hodak Ungkap Alasan Persib Bandung Gelar TC Pramusim di Thailand
Bojan Hodak mengungkap alasan Persib Bandung menggelar TC pramusim di Thailand selama 11 hari (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung akan menggelar pemusatan latihan (TC) pramusim di Thailand selama 11 hari. Pelatih Bojan Hodak lalu membeberkan alasannya.

Skuad Persib akan berangkat ke Thailand pada 17 Juli 2025. Selain berlatih, mereka juga bakal melakoni beberapa pertandingan uji coba untuk memantapkan persiapan menyambut musim 2025-2026.

1. Persiapan Ikut 2 Kompetisi

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Hodak menjelaskan TC ke Thailand ini sebagai salah satu persiapan jelang menghadapi dua kompetisi di musim 2025-2026 yakni Super League dan AFC Champions League 2. Apalagi, timnya kedatangan cukup banyak pemain baru.

“Yang pertama, kami memiliki jumlah pemain baru yang banyak. Jadi kami perlu membangun ikatan satu sama lain,” ujar Hodak di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025).

2. 11 Pemain Baru

Ya, Persib Bandung memiliki 11 pemain baru untuk menggantikan 16 pemain yang hengkang. Tiga di antaranya merupakan penggawa lokal seperti Saddil Ramdani, Al Hamra Hehanussa, dan Alfeandra Dewangga.

Sedangkan delapan pemain lainnya merupakan legiun asing. Masing-masing adalah Adam Przybek dari Wales, Patricio Matricardi dan Luciano Guaycochea dari Argentina. Lima pemain lainnya yakni Julio Cesar, Wiliam Marcilio, Berguinho, Uiliam Baros, dan Ramon Tanque dari Brasil.

Karena itu, Hodak merasa harus menggelar TC dengan memilih Thailand sebagai tempat untuk menjalankan program tersebut. Program ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/49/3168523/bojan_hodak_memuji_kuartet_pemain_persib_bandung_di_timnas_indonesia-oHW8_large.jpg
Pujian Bojan Hodak untuk 4 Pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/49/3165805/persib_bandung_mengungkap_alasan_rekrut_thom_haye_dengan_kontrak_dua_tahun-FgwM_large.jpg
Alasan Persib Bandung Rekrut Thom Haye dengan Kontrak 2 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631051/timnas-indonesia-u23-takluk-dari-india-u23-di-uji-coba-jelang-sea-games-2025-jev.webp
Timnas Indonesia U-23 Takluk dari India U-23 di Uji Coba Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/patrick_kluivert_1.jpg
Timnas Indonesia vs Irak, Kluivert Siap Hancurkan Kutukan Demi Tiket Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement