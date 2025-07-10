2 Pemain yang Resmi Cabut dari Persib Bandung Usai Piala Presiden 2025, Nomor 1 Gabung Tim Promosi

Berikut dua pemain yang resmi cabut dari Persib Bandung usai Piala Presiden 2025 (Foto: Persib Bandung)

BERIKUT dua pemain yang resmi cabut dari Persib Bandung usai Piala Presiden 2025. Salah satunya akan bergabung dengan tim promosi di Super League 2025-2026.

Perjalanan Persib di Piala Presiden 2025 cukup mengecewakan. Dari dua laga yang digelar, Maung Bandung sekali kalah 0-2 dari Port FC dan imbang 1-1 melawan Dewa United FC.

Hasil itu gagal membawa Persib ke final Piala Presiden 2025. Padahal, Bojan Hodak membawa kekuatan terbaiknya plus sejumlah pemain muda.

Usai gelaran Piala Presiden 2025, dua pemain resmi cabut dari Persib. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain yang Resmi Cabut dari Persib Bandung Usai Piala Presiden 2025

1. Muhammad Adzikry Fadlilah

Pemain satu ini mendapat cukup banyak menit bermain selama Piala Presiden 2025. Adzikry turun sebagai pemain pengganti di laga melawan Port FC dan Dewa United FC.

Usai gelaran Piala Presiden 2025, sang pemain akan melanjutkan kariernya di Persijap Jepara. Adzikry memang dipinjamkan Persib ke tim promosi di Super League 2025-2026 untuk menimba pengalaman baru.