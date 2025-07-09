Jawaban Berkelas Jordi Amat soal Rivalitas Persija Jakarta dengan Persib Bandung

Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat, beri jawaban berkelas kala ditanya soal rivalias Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Dia diketahui menjadi bagian Persija Jakarta saat ini.

Jordi Amat pun menegaskan bahwa dirinya tidak memikirkan rivalitas Persija dengan Persib Bandung. Dia hanya akan fokus memberikan yang terbaik untuk Persija.

1. Jordi Amat Resmi Gabung Persija Jakarta

Ya, Jordi Amat resmi gabung Persija jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Dia diikat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim.

Jordi Amat menjadi rekrutan ketiga Persija Jakarta. Sebelumnya, klub asal ibu kota itu telah merekrut Eksel Runtukahu dan Van Basty Sousa (Brasil).

2. Rivalitas Persija Jakarta dengan Persib Bandung

Jordi Amat pun soroti rivalitas Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Di kubu Persib pun, ada rekan Jordi Amat, yakni Marc Klok.

Tetapi, Jordi memandang rivalitas ini sebagai hal wajar. Dia pun sepenuhnya fokus beradaptasi dengan Persija agar memberi penampilan optimal.

"Saya tidak sabar untuk memakai jersey merah Persija. Memang benar kita punya banyak tim dengan rivalitas yang tinggi," kata Jordi Amat di Sawangan, Depok, Selasa (9/5/2025).

"Saya juga punya banyak teman di tim yang berbeda. Jadi, akan menyenangkan bermain melawan mereka," tambahnya.

“Sekarang saatnya untuk berlatih setiap hari dan bersiap untuk liga,” ucapnya.