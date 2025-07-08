Penyebab Jordi Amat Rela Buang Peluang Main di Spanyol hingga Arab Saudi dan Pilih Perkuat Persija Jakarta

DEPOK - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jordi Amat tak menyesal menolak penawaran bermain dari sejumlah klub di Spanyol dan Arab Saudi. Sebab Jordi Amat sudah mantap ingin bermain di Persija Jakarta karena cinta terhadap Indonesia.

Kepindahan Jordi ke Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2025-2026 cukup menggemparkan. Pasalnya, pemain berlabel Timnas Indonesia itu sebelumnya dikaitkan dengan berbagai klub seperti klub divisi 2 Liga Spanyol, dan Arab Saudi.

1. Tolak Main di Spanyol dan Arab Saudi

Jordi pun tak menampil kalau dirinya memang didekati oleh klub divisi 2 Liga Spanyol dan Arab Saudi. Bahkan tidak hanya itu saja, dia mengungkap ada tawaran yang masuk juga dari klub Indonesia selain Persija Jakarta.

“Ya, saya juga mendapat tawaran dari beberapa klub di Indonesia. Juga dari Arab Saudi, bahkan dari divisi dua di Spanyol. Tapi bagi saya sudah jelas bahwa saya ingin datang ke Indonesia. Itu adalah pilihan utama saya,” kata Jordi kepada wartawan termasuk Okezone, Selasa (8/7/2025).

Namun pada akhirnya, Jordi memilih berlabuh ke Persija Jakarta sebagai pelabuhan terbarunya setelah dilepas oleh Johor Darul Takzim. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim.

Jordi Amat dan Rizky Ridho

Lantas, apa yang membuat Jordi tidak berlabuh ke Spanyol atau Arab Saudi. Padahal jika bergabung dengan klub Arab Saudi, dia akan bersaing dengan pemain-pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, hingga Ruben Neves.

2. Alasan Pilih Persija

Jawaban Jordi pun sederhana. Dia memilih melanjutkan kariernya di Persija Jakarta karena mencintai negaranya. Bek berusia 33 tahun itu mengaku mendapat perlakuan yang sangat baik dari para penggemar Indonesia, baik itu dari fans Timnas Indonesia maupun Persija Jakarta.